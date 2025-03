サザンオールスターズ桑田佳祐が目からビームを放つ！“謎”のSPOT映像を突如公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■SPOT映像は、3月15日より全国のテレビ局でもOA開始予定!

サザンオールスターズの桑田佳祐が出演する“謎”のSPOT映像が、サザンオールスターズ公式YouTubeチャンネルにて突如公開された。

アルバム『THANK YOU SO MUCH』(3月19日リリース)収録曲である「夢の宇宙旅行」に乗せて、このSPOT映像のために撮り下ろされたと思しきワンカットの映像と、アルバムのキャッチコピーである「大きな愛と深い感謝を込めて」というタイトルが合わさり、シンプルで胸を打つ映像…かと思いきや、桑田の目から謎のビームが。

キラキラと弾けるグラムロックナンバー「夢の宇宙旅行」と、趣深いキャッチコピー、そして意味深な表情の桑田に重なる目からのビーム。謎でしかないこの映像の真意は…特にないと思われるが、軽やかさも忘れないサザン流の遊びはインパクト大。

このSPOT映像は、3月15日より全国のテレビ局でもOAが開始される予定。約40年前に発売された作品の映像をも彷彿とさせる真意不明“謎”のSPOT映像を、ぜひ何度でもチェックしよう。

リリース情報

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『THANK YOU SO MUCH』

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp