お部屋探しのエイブルでは、2025年3月14日〜3月27日までの期間、エイブル公式X(旧Twitter)にてプレゼントキャンペーンを開催!

エイブル公式X(旧Twitter)をフォローし、対象の投稿をリポストすると、抽選で21名にエイブルオリジナル『アナと雪の女王』デザインのハンカチが当たります☆

エイブルオリジナル『アナと雪の女王』ハンカチプレゼントキャンペーン

© Disney

実施期間:2025年3月14日〜3月27日23:59まで

当選人数:抽選合計21名

応募条件:

1)エイブル公式Xアカウントをフォローしていること

2)実施期間内に対象のキャンペーン投稿をリポストしていること

キャンペーン参加方法:

1)エイブル公式X @able826 (旧:Twitter)をフォロー

2)実施期間内に対象のキャンペーン投稿をリポスト

3)当選結果はその場でお知らせ。さらに、参加された方にはもれなく全員に待ち受け画像をプレゼント

キャペーン特設サイト:https://www.able.co.jp/campaign/hello-happiness/hellospring

/

お出かけに使えるグッズがその場で当たる

\

抽選で21名様にエイブルオリジナル『アナと雪の女王』

デザインのハンカチをプレゼント 【応募方法】

@able826 をフォロー

この投稿をリポストする

https://t.co/WMYZxgIkkC でX(Twitter)連携して結果をチェック! 【応募期間】

3月27日… pic.twitter.com/IMTfDImLNH - エイブル【公式】 (@able826) March 14, 2025

お部屋探しのエイブルが、2024年10月よりエイブル公式Xにて開催しているSNSキャンペーン。

エイブルオリジナルのディズニーデザイングッズが月替わりで当たるキャンペーンです。

第6弾となる2025年3月は、毎日持ち歩きたい『アナと雪の女王』デザインのハンカチがその場で当ります☆

© Disney

ハンカチは仲睦まじい雰囲気の“アナ”と“エルサ”のデザイン。

アレンデール王国を思わせる紋様やカラーリングがおしゃれ!

© Disney

小ぶりなバッグにもいれておけるコンパクトなサイズ感。

深みのある金色で縁取りされていて、上品な印象です。

優しい手触りで毎日持ち歩きたくなります☆

キャンペーンに応募すると、当選結果はその場でお知らせ。

さらに、キャンペーンに参加された方全員に、スマートフォンで使えるオリジナルの待ち受け画像もプレゼント!

※詳細は、キャンペーン特設サイトをご確認ください

【予告】次回SNSキャンペーンのお知らせ

サウナ好き必見!エイブルオリジナルデザインサウナマットをプレゼント!

グッズにはあるキャラクターがデザインされる予定です!

公開までお楽しみに!

応募条件:エイブル公式Xのアカウントのフォロー&キャンペーンポストのリポスト

※詳細は、後日エイブル公式XやInstagramのアカウント上で告知いたしますのでもうしばらくお待ちください。

“アナ”と“エルサ”のおしゃれなデザインのハンカチがその場で当たるSNSキャンペーン。

2025年3月14日より開催される、エイブルオリジナル『アナと雪の女王』デザインハンカチプレゼントキャンペーンの紹介でした☆

エイブル公式Xのアカウントはこちら:https://x.com/able826

注意事項

・当選賞品の変更はできません。

・当選の権利は、ご本人のみ有効とし第三者に譲渡することはできません。

・当選賞品の転売は禁止です。

撮影協力:ニッカホーム株式会社(https://www.nikka-home.co.jp/)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post フォロー&リポストで当たる!エイブルオリジナル『アナと雪の女王』ハンカチプレゼントキャンペーン appeared first on Dtimes.