バルセロナは主力DFとの契約延長に成功したようだ。



14日、バルセロナは33歳のスペイン代表DFイニゴ・マルティネスと2026年6月30日までの契約延長で合意に至ったことを正式に発表した。



レアル・ソシエダの下部組織出身であるイニゴ・マルティネスはこれまでレアル・ソシエダやアスレティック・ビルバオで活躍すると、2023年7月には現在のバルセロナに完全移籍。バルセロナでの1年目は途中からの出場が多かったものの、2年目となる今季は主力として活躍。ここまではラ・リーガ20試合に先発出場しており、UEFAチャンピオンズリーグでは8試合に先発出場している。



そんなイニゴ・マルティネスだが、現行契約は2025年6月まで。今季限りで契約満了を迎える予定だったが、今回の1年間の契約延長で来季もバルセロナでプレイすることになったようだ。



イニゴ・マルティネスの経験とリーダーシップはクラブ内でも屈指であり、若手が多く在籍する現在のバルセロナにとって同選手の残留は大きいと言えるだろう。

Iñigo Martínez Master Class: How to celebrate your first goal with Barça. pic.twitter.com/nBMLB4omKq