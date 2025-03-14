【万博】夢コラボ…関西の民放ラジオ12局が“史上初”の試みへ パーソナリティー&DJら共演のPodcastも【一覧】
大阪・関西万博（4月13日開幕、大阪・夢洲）の開催を記念して、関西エリアの民放ラジオ12局が、特番『KANSAI EXPO RADIO』〜繋がろう！ラジオからこんにちは！〜を4月29日に同時生放送（後2：00〜4：00）することが決まった。12局全局が同時間に同コンテンツを生放送するのは初めてで、夢の試みとなる。
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12局は、ABCラジオ、MBSラジオ、OBCラジオ大阪、FM COCOLO、FM802、FM大阪、Kiss FM KOBE、ラジオ関西、e-radio FM滋賀、KBS京都ラジオ、α-STATION FM KYOTO、wbs和歌山放送。番組パーソナリティーは、俳優の伊原六花らが務める。
また、12局合同でオリジナルPodcast 番組『おもてなし音声コンテンツ』も制作。地元ラジオパーソナリティー・DJならではの発信で、万博来場者の体験を充実させ、関西の魅力を発信する。配信開始・サイトオープンは4月11日を予定する。
■関西12局ラジオ合同 大阪・関西万博2025×特別番組
日時：2025年4月29日（火・祝）午後2時〜4時
タイトル：関西12局ラジオ合同特番『KANSAI EXPO RADIO』〜繋がろう！ラジオからこんにちは！〜
出演：伊原六花ほか各局パーソナリティー
内容：大阪・関西万博開催中の会場より、関西のラジオ12局同時生放送
会場：会場中央のフェスティバルステーション
当日150人のリスナーを招待（応募方法は後日発表）
■関西12局ラジオ合同 大阪・関西万博2025×Podcast
タイトル：関西ラジオ12局の街歩き音声ガイド〜大阪・関西万博来て、聴いて〜
出演：ホスト×ゲスト
古川昌希（ABCラジオ）×藤原岬（Kiss FM KOBE）
近藤光史（MBSラジオ）×池田愛恵里（e-radio）
原田年晴（ラジオ大阪）×高樹リサ（FM802）
森谷威夫（KBS京都）×meme（FM COCOLO）
近藤夏子（ラジオ関西）×赤松悠実（FM大阪）
桂枝曾丸（和歌山放送）×寺田有美子（α-STATION FM KYOTO）
飯室大吾（FM 802）×佐藤彩加（KBS京都）
加美幸伸（FM COCOLO）×桂枝曾丸（和歌山放送）
しもぐち☆雅充（α-STATION FM KYOTO）×近藤光史（MBSラジオ）
ターザン山下（KissFMKOBE）×和田麻実子（ラジオ大阪）
井上麻子（e-radio）×近藤夏子（ラジオ関西）
赤松悠実（FM大阪）×小縣裕介（ABCラジオ）
※順不同
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12局は、ABCラジオ、MBSラジオ、OBCラジオ大阪、FM COCOLO、FM802、FM大阪、Kiss FM KOBE、ラジオ関西、e-radio FM滋賀、KBS京都ラジオ、α-STATION FM KYOTO、wbs和歌山放送。番組パーソナリティーは、俳優の伊原六花らが務める。
■関西12局ラジオ合同 大阪・関西万博2025×特別番組
日時：2025年4月29日（火・祝）午後2時〜4時
タイトル：関西12局ラジオ合同特番『KANSAI EXPO RADIO』〜繋がろう！ラジオからこんにちは！〜
出演：伊原六花ほか各局パーソナリティー
内容：大阪・関西万博開催中の会場より、関西のラジオ12局同時生放送
会場：会場中央のフェスティバルステーション
当日150人のリスナーを招待（応募方法は後日発表）
■関西12局ラジオ合同 大阪・関西万博2025×Podcast
タイトル：関西ラジオ12局の街歩き音声ガイド〜大阪・関西万博来て、聴いて〜
出演：ホスト×ゲスト
古川昌希（ABCラジオ）×藤原岬（Kiss FM KOBE）
近藤光史（MBSラジオ）×池田愛恵里（e-radio）
原田年晴（ラジオ大阪）×高樹リサ（FM802）
森谷威夫（KBS京都）×meme（FM COCOLO）
近藤夏子（ラジオ関西）×赤松悠実（FM大阪）
桂枝曾丸（和歌山放送）×寺田有美子（α-STATION FM KYOTO）
飯室大吾（FM 802）×佐藤彩加（KBS京都）
加美幸伸（FM COCOLO）×桂枝曾丸（和歌山放送）
しもぐち☆雅充（α-STATION FM KYOTO）×近藤光史（MBSラジオ）
ターザン山下（KissFMKOBE）×和田麻実子（ラジオ大阪）
井上麻子（e-radio）×近藤夏子（ラジオ関西）
赤松悠実（FM大阪）×小縣裕介（ABCラジオ）
※順不同