¡ÖÏ¡º¬¤ÎÎØÀÚ¤ê¤òÅ½¤êÉÕ¤±¡©¡ª¡×77ºÐ¿Íµ¤ÎÁÍý°¦¹¥²È¤Î²Î¼ê»Ñ¤¬ÂçÈ¿¶Á¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¢¡»ä¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ï²Î¤ÈÎÁÍý¡£¢¡
¡¡ÎÁÍý°¦¹¥²È¤ÎÊ¿Ìî¥ì¥ß¡Ê77¡Ë¤¬X¤ò¹¹¿·¡£ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²Î¤¦¥·¥ã¥ó¥½¥ó²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¸«¤Æ¸«¤Æ¡ª¥·¥ã¥ó¥½¥ó²Î¼ê¤È¤·¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¤¿¤ï¤è¡Á¡£¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥á¥¬¥Í¤â³°¤·¤Æ¥ì¥ß¥Ñ¥ó¤â¥¨¥×¥í¥ó¤â¤Ê¡Á¤·¡£»ä¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤Ï²Î¤ÈÎÁÍý¡£¤ß¤ó¤Ê¤â¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Í¡Á¡£¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿ÍÀ¸¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡Á¤¼¤Ò²ÎÀ¼¤ªÄ°¤¤·¤¿¤¤¡×¡Öµ±¤±¤ë70Âå¤ÎÀ±¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¤é¤«¤Ë²Î¤Ã¤Æ¼÷Ì¿¥°¥ó¥°¥ó¿¤Ð¤·¤Þ¤·¤ç¡£¡×¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê¥É¥ì¥¹¡ªÏ¡º¬¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö°áÁõ¤ËÏ¡º¬¤ÎÎØÀÚ¤ê¤«²¿¤«¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤Æ¤ë¤Î¤«¤È¤«¥¢¥Ã¥×¤Ë¤·¤Æ¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾Ð¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢²Î¤¦»Ñ¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¤´¼ç¿Í¤â¤½¤Ð¤Ç¸«¼é¤ê¤Ä¤ÄÃç´Ö¤¿¤Á¤Ë¡ØËÍ¤Î±ü¤µ¤ó¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤ç¡Ù¤Ã¤Æ¥ì¥ß¤µ¤ó¤ò¼«Ëý¤·¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£