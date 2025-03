aikoが46枚目のシングル「シネマ/カプセル」を4月30日にリリースすることが決定した。今作は両A面シングルとなっており、「シネマ」は現在放送中の日本テレビ系 土ドラ10『アンサンブル』主題歌となっている。『アンサンブル』は、川口春奈演じる「現実主義」の女性弁護士が、今作が初共演となる松村北斗演じる「理想主義」の新人弁護士と社内恋愛をしていく物語だ。「カプセル」は、4月8日放送スタートのTVアニメ『アポカリプスホテル』エンディング主題歌に決定している。『アポカリプスホテル』は、サイバーエージェント×CygamesPicturesでの共同企画となり、キャラクター原案は、『ねこめ〜わくシリーズ』『てけてけマイハート』『がーでん姉妹』など、斬新なタッチによる数々の少女SFマンガでファンを魅了し続ける竹本泉氏、シリーズ構成は、『ゾンビランドサガ』『NINJA KAMUI』など、数々の人気作を手がける村越繁氏が担当し、アニメーション制作はCygamesPicturesが担う。

▲初回限定仕様盤 ジャケット ▲初回限定仕様盤 ジャケット

▲通常仕様ジャケット ▲通常仕様ジャケット

46th Single「シネマ/カプセル」

発売日:2025年4月30日(水)

予約:https://aiko.lnk.to/46thSG



■初回限定仕様盤A (CD+Blu-ray)

品番:PCCA-15040

価格:3,850円(税込) ※3,500円(税抜)



■初回限定仕様盤B(CD+DVD)

品番:PCCA-15041

価格:3,850円(税込) ※3,500円(税抜)



■通常仕様盤 (CD Only)

品番:PCCA-15042

価格:1,320円(税込) ※1,200円(税抜)



[CD収録内容]

M1,シネマ

M2,カプセル

M3,燃えた涙 月とライター

M4,シネマ(instrumental)

M5,カプセル(instrumental)



[Blu-ray/DVD収録内容]

aikoフリーライブ「Love Like Aloha vol.7 (director’s cut)」



-Opening-

58cm

ストロー

帽子と水着と水平線

荒れた唇は恋を失くす

相思相愛

ハニーメモリー

メドレー

よるのうみ

アップルパイ

skirt

愛の病

キラキラ

夏が帰る

星の降る日に

花火

-Ending-



副音声:aiko Commentary



46th Single「シネマ/カプセル」初回限定仕様盤

予約購入先着特典:「Love Like Aloha vol.7」パスステッカー



TVアニメ『アポカリプスホテル』

〈放送局・放送枠〉

・日本テレビ

2025年4月8日(火)放送スタート 毎週火曜深夜1時34分〜

・AT-X

2025年4月11日(金)放送スタート 毎週金曜23時00分〜

毎週火曜11時00分〜※リピート放送

毎週木曜17時00分〜※リピート放送

※放送時間は予告なく変更になる場合があります

他



〈見放題最速配信〉

ABEMA、Lemino、アニメタイムズ



ABEMA :https://abema.tv/video/title/218-780

Lemino :https://lemino.docomo.ne.jp/contents/Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDJmYTA=

アニメタイムズ :https://www.amazon.co.jp/gp/video/detail/B0DTX5YWNN/ref=atv_dp_share_cu_r



公式サイト:http://apocalypse-hotel.jp

公式X:@Apo_Hotel(https://x.com/Apo_Hotel)

PV:https://youtu.be/EBsYqr9jLXc

作品情報



■あらすじ

人類がいなくなり、長い年月が流れた地球。

日本の首都・東京の銀座にあるホテル『銀河楼』は、今も運営を続けている。

働いているのは、ホテリエロボットのヤチヨを中心に、各部署で働く従業員ロボットたち。オーナーの帰還と、再び人類を迎える時を待ちながら、宿泊客のいないホテルでひたすら業務を行う、永遠とも思われる日々。

そんなヤチヨたちに、今、小さな奇跡が起ころうとしていた――



■スタッフ・キャスト

原案 :ホテル銀河楼 管理部

監督 :春藤 佳奈

キャラクター原案 :竹本 泉

シリーズ構成・脚本 :村越 繁

キャラクターデザイン :横山 なつき

美術監督 :本田 こうへい

色彩設計 :砂子 美幸

3D監督 :中野 祥典

撮影監督 :岡粼 正春

編集 :神宮司 由美

音楽 :藤澤 慶昌

音響監督 :飯田 里樹

音響制作 :dugout

音楽制作協力 :SCOOP MUSIC

音楽プロデュース :サイバーエージェント

アニメーション制作 :CygamesPictures

製作幹事 :サイバーエージェント



ヤチヨ役 :白砂沙帆



著作権表記 :©アポカリプスホテル製作委員会



■オープニング主題歌:aiko「skirt」

配信中:https://aiko.lnk.to/zanshinzansho



■エンディング主題歌:aiko「カプセル」

<aiko Live Tour「Love Like Rock vol.10」>

2025年

3月14日(金) 【東京】Zepp Haneda 18:00/19:00

3月15日(土) 【東京】Zepp Haneda 16:30/17:30

3月28日(金) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 18:00/19:00

3月29日(土) 【大阪】Zepp Osaka Bayside 16:30/17:30

4月10日(木) 【福岡】Zepp Fukuoka 18:00/19:00 ※延期公演:2024年12月5日(木)分



チケット スタンディング(整理番号アリ) / 2F指定席 / (一部会場 2F立ち見あり)

7,500円(税込)

オープニング主題歌は2024年8月28日に発売されたアルバム『残心残暑』の収録曲「skirt」になっており、オープニングとエンディングともにaikoが主題歌を担当する。「シネマ」「カプセル」の他に新曲「燃えた涙 月とライター」がカップリングとして収録。どのような楽曲になっているか楽しみにしてほしい。そして、前作「相思相愛」から約1年ぶりのシングルリリースとなる今作の初回限定仕様盤には、<Love Like Aloha vol.7 director’s cut>の映像が収録されたBlu-ray又はDVDが付属される。<Love Like Aloha>は、2003年から不定期ながらも毎回8月30日を“約束の日”とし、回を重ねるごとに注目を集めているフリーライブだ。本映像は、2024年8月30日に神奈川県茅ヶ崎市のサザンビーチちがさきにて6年ぶりに開催された野外フリーライブ模様が収録。現在Netflixで配信されている<Love Like Aloha vol.7>の映像とは編集が異なる内容で、副音声として「aiko Commentary」も収録される。また、初回限定仕様盤は、カラートレイ仕様となり、全国のCDショップやオンラインショップで予約購入された方には、先着で<Love Like Aloha vol.7>パスステッカーが付いてくる。さらに、初回限定仕様盤と通常仕様盤のジャケット写真と新しいアーティスト写真も公開された。初回限定仕様盤は、映画館の赤い椅子に身を委ねるaikoの頭上に、無数の星が煌めいており、美しくもありどこかレトロさも感じる写真となっている。通常仕様盤は、トンネルの先に見える柔らかな光に向かって走るaikoが印象的で、映画のワンシーンを切り取ったような仕上がりだ。新しいアーティスト写真は、白いレースを羽織るaikoがフードの先をつまんで遠くを見つめるポートレートが映し出され、ぼやけて映る無人の駅と雨で濡れたホームが相まって儚さを感じる。なお、収録曲等の詳細は追っての発表になるので、新曲がどのような楽曲になっているのか想像を膨らませながら続報を待ってほしい。