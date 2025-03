TOMORROW X TOGETHER(TXT)が3月12日および13日、神奈川・Kアリーナ横浜にて<TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR「ACT : PROMISE」-EP.2- IN JAPAN>の幕を開けた。同ツアーは2024年に開催し、30万人を動員した4大ドームツアー<ACT : PROMISE>の第2章となるもので、“夢の出発点で新たなスタートを切った5人”のストーリーをMOA(TOMORROW X TOGETHERのファンの呼称)のより近くで披露するというものだ。

■<TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> - EP. 2 - IN JAPAN>

【神奈川】

3月12日(水) Kアリーナ横浜

open17:00 / start18:30

3月13日(木) Kアリーナ横浜

open16:00 / start17:30

【香川】

4月12日(土) あなぶきアリーナ香川

open16:00 / start17:00

4月13日(日) あなぶきアリーナ香川

open15:00 / start16:00

【愛知】

4月25日(金) AICHI SKY EXPO ホールA(愛知国際展示場)

open17:00 / start18:00

4月26日(土) AICHI SKY EXPO ホールA(愛知国際展示場)

open16:00 / start17:00

【福岡】

4月29日(火・祝) マリンメッセ福岡A館

open17:00 / start18:00

4月30日(水) マリンメッセ福岡A館

open17:00 / start18:00

【大阪】

5月17日(土) Asueアリーナ大阪

open16:00 / start17:00

5月18日(日) Asueアリーナ大阪

open15:00 / start16:00

【東京】

5月24日(土) 有明アリーナ

open16:00 / start17:00

5月25日(日) 有明アリーナ

open15:00 / start16:00

平日にもかかわらず会場には多くのMOAが詰めかけて満員御礼。メンバーのビジュアルが際立つシックな黒のスーツに身を包んだ5人がステージに登場すると、再会を待ちわびたMOAからは大きな歓声が沸き上がった。2024年11月リリースの7thミニアルバム『The Star Chapter : SANCTUARY』のタイトル曲「Over The Moon」でオープニングを飾り、続く「Deja Vu [Japanese Ver.]」はメタルロックバージョンで披露され、原曲とはまたひと味異なる魅力を見せる。そして韓服風の衣装に身を包んだBEOMGYUが扇子を用いてしなやかな舞を踊ると悲鳴に近い歓声が上がり、「Sugar Rush Ride」「Farewell, Neverland」で会場を魅了した。本公演初披露となる「Higher Than Heaven」はTAEHYUNの美しく伸びる高音パートに思わず感嘆の声が上がり、日本オリジナル楽曲「君じゃない誰かの愛し方 (Ring)」のアンプラグドバージョンでは感情たっぷりに歌い上げるメンバーに拍手が鳴り止まない。続くTAEHYUNのソロパフォーマンスと「Danger」、「Back for More」ではポイントとなる振付の度に大きな歓声が上がる様子が印象的だった。さらに2024年9月リリースのYEONJUNソロ曲「GGUM」のパフォーマンスと、HUENINGKAIの力強いドラムパフォーマンスに続き、「Good Boy Gone Bad [Japanese Ver.]」「Growing Pain」へ。ロックで激しいステージを繰り広げる。すると会場のボルテージが一気に沸騰して割れんばかりの大歓声が沸き起こった。布を効果的に使ったSOOBINの現代舞踊から始まる「Dreamer」、「Forty One Winks」で雰囲気は一転して場内がうっとりと夢幻的なムードに包まれた。本編ラストは再会への信頼を歌う「I'll See You There Tomorrow」で締めくくった。神奈川公演2日目の3月13日はBEOMGYUの誕生日。アンコールではサプライズによる誕生日のお祝いが行われた。「宇宙最強のキヨミ(韓国語で“可愛い人”の意味) はっぴーばーすでー! BAMGEUT(BEOMGYU公式キャラクター)がめっちゃ美味いケーキ用意したよ…っ!」と、BAMGEUTからの手紙が表示され、PPULBATU(TOMORROW X TOGETHER公式キャラクター)を模したケーキが登場。会場全員による大合唱でこの日の主役をお祝いした。TOMORROW X TOGETHERのパフォーマンスのひとつひとつに歓声と大きな拍手で応えるMOAと、そんなMOAの幸せそうな表情と大歓声に嬉しさを隠せないTOMORROW X TOGETHER。まさに“相思相愛”という言葉がぴったりだった公演の最後はメンバーとMOAが一体となり、「TXT、MOA、永遠に一緒にいよう!」と幸せな約束を交わして神奈川公演が幕を閉じた。神奈川からスタートした<TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR「ACT : PROMISE」-EP.2- IN JAPAN>はこの後、香川、愛知、福岡、大阪、東京へと続く。(P)&(C) BIGHIT MUSIC