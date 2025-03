ステフィン・カリーが前人未到の大記録達成…3ポイント通算4000本成功

3月14日(現地時間13日)、ゴールデンステイト・ウォリアーズに所属するステフィン・カリーがNBA通算4000本の3ポイントシュート成功を達成。出場1013試合目で前人未到の4000本に到達した。

ウォリアーズ一筋16シーズン目の男はモーゼス・ムーディー、ジミー・バトラー、ドレイモンド・グリーン、クインテン・ポストとともに、ホームのチェイス・センターで行われたサクラメント・キングス戦に先発出場した。

第1クォーター残り5分35秒にジョナサン・クミンガのアシストから3ポイントを成功。記録達成まで1本に迫り、ハーフタイムに突入した。

第3クォーター開始3分41秒にムーディーのパスを受けて長距離砲を沈め、大記録を達成した。

カリーは「NBAドラフト2009」の1巡目全体7位指名でウォリアーズへ入団。チーム一筋を貫き、4回の優勝、2回のシーズンMVP、2回の得点王などに輝き、2月に行われた「NBAオールスター2025」でMVPを受賞した。

なお、13日(同12日)の時点で3ポイントシュート成功は、2位のジェームズ・ハーデン(ロサンゼルス・クリッパーズ)が3127本、3位のレイ・アレン氏(ボストン・セルティックスほか)が2973本、4位のデイミアン・リラード(ミルウォーキー・バックス)が2792本、5位のクレイ・トンプソン(ダラス・マーベリックス)が2667本となっている。

As Steph Curry sits 2 triples away from 4,000 for his career, we flash back to his career-high 13 3PM on 11/7/2016! 🔥

Watch as he goes for the milestone tonight vs. Sacramento at 10pm/et on TNT! pic.twitter.com/e0JISQnVwZ

- NBA (@NBA) March 13, 2025