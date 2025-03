■ENHYPENが『ELLE KOREA』4月号に登場!26ページで大特集

【画像9枚】ENHYPENが飾る『ELLE KOREA』カバー9種

韓国のファッション誌『ELLE KOREA』のSNSにて、ENHYPEN(エンハイプン)を起用した4月号のカバー9種が一挙公開された。

4月にアメリカ・カリフォルニア州インディオのエンパイア・ポロ・クラブで開催される、アメリカ最大級の音楽フェスティバル『Coachella Valley Music and Arts Festival』(コーチェラ)への出演が決定しているENHYPEN。7月、8月には初の日本スタジアムツアー『ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ IN JAPAN -SUMMER EDITION-』も控える彼らを、本誌では全26ページで特集する。

今回公開されたのは、ソロ表紙7種を含む全9種のカバー。ますます輝くメンバーたちを照らすように射しこむ光が印象的なソロ表紙。NI-KI(ニキ)は白いタンクトップ、JAY(ジェイ)はグレーのタンクトップにそれぞれジーンズを合わせ、瑞々しく、爽やかな表紙になった。

黒のレザージャケット姿でキーボードにもたれかかったSUNGHOON(ソンフン)、Pomellato(ポメラート)のカラフルなジェムストーンのジュエリーが輝くHEESEUNG(ヒスン)も強い光で照らされたソロ表紙となっている。

夕陽に照らされているような温かな雰囲気が感じられるJUNGWON(ジョンウォン)のソロ表紙は、メンバー唯一のドアップカットが起用された。他のメンバーが全員黒髪ということもあり、彼のブロンドヘアも特別感が増す。

Tiffany & Co.(ティファニー)のゴールドネックレスを乱暴に引っ張ったJAKE(ジェイク)は、色っぽさも感じられるソロ表紙に。シンプルなレザージャケット姿のSUNOO(ソヌ)は優しく語りかけるような表情が印象的だ。

2種の集合カバーは、全員が黒で統一したコーディネートで佇み、カメラに視線を送るショットと、ピースをしてカメラを見上げるキュートなショットが起用されている。

SNSには「どこ見ても美しい」「みんなビジュがいい」「全員顔がよすぎない?」「全員過去1更新してるし」「ヤバいヤバいヤバい」「本当にビジュ担しかいないの奇跡」「7パターンのイケメンがこうも揃うグループって…(尊)」「ため息出るほどカッコいい」など、多くの反響が寄せられている。

なお、『ELLE KOREA』は今後も様々なコンテンツを公開すると予告している。