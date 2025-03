数百のウェブサイトを自動で閲覧して情報を提供するGoogleのAI検索エージェント「Deep Research」が制限付きながら無料で利用できるようになりました。GoogleのAI「Gemini」の機能として使うことができます。Gemini app updates: Deep Research, connected apps, personalizationhttps://blog.google/products/gemini/new-gemini-app-features-march-2025/

Introducing Gemini with personalizationhttps://blog.google/products/gemini/gemini-personalization/Gemini Deep Research Demo | Using AI to learn new topics in depth - YouTubeDeep ResearchはGeminiに搭載されたAI検索エージェント機能で、ユーザーの質問に答えるために数百のウェブサイトを自動的に閲覧して回答を生成することができます。これまでは有料サービスの「Gemini Advanced」に加入した人しか使えなかったのですが、2025年3月13日から無料で誰でも使えるようになりました。Deep Researchは以下のページから利用できます。なお、無料ユーザーは利用回数が「月に数回」に制限されています。Geminihttps://gemini.google.com/deepresearch?hl=en記事作成時点で「Gemini」のデフォルト機能としてDeep Researchが選択されており、画面左上の「Gemini」をクリックするとモデルを変更できます。実際にプロンプトを送信してみました。Deep Researchは最初に調査計画を提示します。ユーザーはこの計画に従って検索を実行させるか、計画を編集するかを選択できます。今回は検索を実行する「リサーチを開始」をクリックしました。検索を実行させると、Deep Researchは調査計画に従ってウェブサイトを横断し、見つけた情報を基に「推論」を行いつつ、次に何を検索すべきかを自動で調整します。推論中、画面にはDeep Researchがアクセスしたウェブサイトが表示されます。数十秒後、Deep Researchが回答を提示しました。回答がいくつかの項目に分けて詳しく説明されるほか、Google ドキュメントに回答をエクスポートする「Export to Docs」というボタンも表示されます。各項目の文末にあるアイコンをクリックすると、Deep Researchが参照したウェブサイトが何なのかを確認できます。回答末尾にはDeep Researchが参考にしたウェブサイト一覧と、推論中の思考過程が表示されていました。Googleは他にも、スピードとパフォーマンスを兼ね備えたモデル「Gemini 2.0 Flash Thinking Experimental」を開発しており、今回このモデルのアップグレードを果たして処理の効率とスピードを向上させたと発表しています。加えてGemini 2.0 Flash Thinking ExperimentalがDeep Researchにも適用され、Gemini Advancedユーザー向けに公開されました。また、実験的機能としてGoogleの複数のサービスを横断してAIエージェントを強化する試みも行われています。これは、ユーザーの許可を得てブラウザやYouTubeの検索履歴にアクセスして回答を生成する機能で、記事作成時点でGemini Advancedユーザーが利用できます。また、Geminiをカスタマイズしてユーザーに合わせたエージェントを作る「Gems」も全ユーザー向けに公開されています。GemsはGeminiアプリから設定可能で、翻訳者、食事プランナー、数学の先生など、自分だけのGemsをカスタマイズできるとのことです。