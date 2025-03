【母の日配送フラワーギフト】 予約受付:3月14日10時~4月29日23時59分 お届け日:5月7日~5月11日まで 価格:11,220円~

ベネリックは、スタジオジブリのオフィシャルグッズを取り扱うショップ「ジブリがいっぱい どんぐり共和国」にて、母の日配送フラワーギフトの予約受付を開始した。受付期間は4月29日23時59分まで。

毎年恒例のジブリの母の日ギフト配送が今年も登場。商品にはトトロやジジといったキャラクターが可愛くデザインされた360度見て楽しめるジオラマボックスと、新鮮でかわいらしいお花がセットになったオリジナルフラワーギフトが用意される。

期間内に注文した場合のお届け日は5月7日から5月11日まで。価格は「となりのトトロ『おおきな切り株』とマジカルチュチュセット」が12,320円、「魔女の宅急便『フラワーステンドグラス』とカーネーションセット」が11,220円となっており、それぞれ同キャラクターのオリジナルメッセージカードが付属する。

なお、期間中であっても予定数量になり次第締切となる。

□ジブリがいっぱい どんぐり共和国 そらのうえ店「母の日配送フラワーギフト」特集ページ

【となりのトトロ『おおきな切り株』とマジカルチュチュセット】【魔女の宅急便『フラワーステンドグラス』とカーネーションセット】

(C) Studio Ghibli

(C) BENELIC CO., Ltd. All rights reserved.