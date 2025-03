「3 hours Trip -NCT DREAM-」

今年2月に日本デビュー2周年を迎え、その直前に初開催されたファンクラブ限定イベント「NCTzen DREAM-JAPAN Meeting 2025 <NCT DREAM: DREAMIES' Wonderland>」でも"シズニ(NCTのファン)"を大いに沸かせたばかりの"ドリム"ことNCT DREAM。

日本でも爆発的な人気を誇る彼らだが、2024年は3度目のワールドツアー「THE DREAM SHOW 3:DREAM( )SCAPE」でアジアや北南米、ヨーロッパを巡り、世界中を熱狂させたことも記憶に新しい。そんな多忙な日々を送るメンバーたちが束の間のオフを利用して日本で"お忍び旅(Trip)"へ。台本なしのメンバーだけで過ごすリアルな姿を捉えたひと時が、「3 hours Trip -NCT DREAM-」として3月15日(土)にMUSIC ON! TVにて日本初放送される。

■NCT DREAMメンバーが過ごす"3時間"に密着するリアリティーショー

この番組は、3時間という限られたオフタイムを与えられたRENJUN(ロンジュン)、JENO(ジェノ)、JAEMIN(ジェミン)、CHENLE(チョンロ)、JISUNG(チソン)の5人が、様々なアイテムが用意された空間で、カメラの存在を忘れて自由気ままに過ごすリアリティーショー。

NCT DREAMのプライベート感満載のオフショットも...!「3 hours Trip -NCT DREAM-」

「3 hours Trip -NCT DREAM-」

今回のオフタイムのために用意された"日帰り宿"に到着し、早速「お腹が減った」と冷蔵庫を物色するメンバーたち。つまみ食いをしたり、鼻歌を歌ったりと、ラフに過ごしながらも、的確に指示を出すチョンロを中心に、料理上手のメンバーが手際よく作った火鍋やステーキといったご馳走を囲み、シャンパンで祝杯。好きな日本食など他愛のない会話で食事を楽しむ様子が何とも微笑ましい。

「3 hours Trip -NCT DREAM-」

「3 hours Trip -NCT DREAM-」

■ロンジュン&チョンロがカラオケで熱唱!プライベートをのぞき見しているようなオフショットが満載

「3 hours Trip -NCT DREAM-」

リビングでは、"伝説のドリショ"とも言われている2022年の来日ツアー「NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2:In A DREAM' - in JAPAN」のBlu-rayを発見し、全員で鑑賞するメンバーたち。ジェノが次なる「THE DREAM SHOW4」でやりたい演出について具体的に語るなどアーティストとしての一面も顔を出す。

「3 hours Trip -NCT DREAM-」

「3 hours Trip -NCT DREAM-」

さらに、カラオケでは2022年に発表した「Never Goodbye」などを採点モードで歌唱。だんだんと本気モードのスイッチが入ったロンジュンとチョンロがデュエットし、チソンも加わった3人で熱唱する姿も。思い思いにオフを満喫する5人。良い意味でダラダラゆるゆると各々の時間を過ごす姿は、プライベートをのぞき見ているかのようだ。

「3 hours Trip -NCT DREAM-」

■"7DREAM"として臨んだ伝説のドーム公演もオンエア!

「NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' - in JAPAN」 (C)田中聖太郎写真事務所

ちなみに、メンバーが番組内で鑑賞していた「NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' - in JAPAN」("デビュー当時の7人=7DREAM"が揃って初開催となった大阪・京セラドーム公演)も3月15日(土)に放送される。今のNCT DREAMを語る上で欠かせないライブで見せる"オン"の姿と、プライベートさながらの自由奔放な"オフ"の表情――この機会にどちらも思う存分堪能したい。

文=HOMINIS編集部

放送情報【スカパー!】

3 hours Trip -NCT DREAM-

放送日時:2025年3月15日(土)21:00〜

M-ON! LIVE NCT DREAM

「NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' - in JAPAN」

放送日時:2025年3月15日(土)22:00〜

チャンネル:MUSIC ON! TV(エムオン!)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

最新の放送情報はスカパー!公式サイトへ