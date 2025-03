【アイドルLIVE☆あんだーいちご Love me baby!!! in TOKYO SUPER ARENA 2025】 3月14日12時 配信開始 価格:無料

DLsiteは、PCゲーム配信プラットフォーム「Steam」にて、LIGHTUP PROMOTIONが開発しているWindows用3Dリズムアクション「アイドルLIVE☆あんだーいちご Love me baby!!! in TOKYO SUPER ARENA 2025」を本日3月14日12時より無料配信する。

アリーナ単独ライブを再現するリズムアクションゲーム

ネットでバズった3人組アイドルユニット「あんだーいちご」をテーマに、ユニット初となるアリーナ単独ライブをリズムアクションとして完全再現したゲームが登場。

舞台は日本最大級の規模を誇る「とうきょうスーパーアリーナ」。ゲームでは細部まで再現されたステージで、100種類以上の証明やギミックが織りなす迫力満点の演出が楽しめる。

迫力満点のステージ

3人のダンスモーションはモーションキャプチャ―で収録。プロのモーションアクターがアイドルそれぞれの動きを指先までリアルに表現しています。

モーションキャプチャ―で細かい演技を収録

ゲーム内には全8曲のオリジナル楽曲を収録。それぞれの曲には専用の衣装も用意されているので、曲ごとに変化のあるアイドルたちの魅力を楽しむことができる。

推しをセンターに立たせたり、歌うパートを変更したりすることができる「ライブカスタマイズ機能」を搭載しており、オリジナルの演出で自分だけの特別なライブを作ることができる。

