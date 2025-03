【Copilot for Gaming】 3月14日 発表

マイクロソフトは3月14日、ゲーマー向けのAIアシスタント「Copilot for Gaming」を発表した。

「Copilot for Gaming」は、同社が提供しているAIアシスタント「Copilot」をゲーム向けに特化させたもの。プレーヤー好みのゲームの検索、途中で辞めてしまったゲームを再開する時にプレーヤーが進んだところまでの要約、コーチングを通じたプレーヤーのスキル向上、ゲーム内で行き詰まった時に解決策を答えてくれるなど、ゲーマーをサポートする機能が予定されている。

公式ポッドキャストでは実際の使用例が公開。「Age of Empires IV」で“ビーストを倒す最善の方法”と聞くと戦略ガイドを表示するか選べたり、「Minecraft」でツルハシやスコップのレシピを教えてくれたり、「オーバーウォッチ2」で相手にやられた時、次はどう対策すればいいか教えてくれるなど、ゲーマー向けの攻略から初心者向けの質問まで答えている様子が公開された。

なお「Copilot for Gaming」を利用するかはプレーヤーが選ぶことができ、利用していても“プレーヤーが望んだ時”のみサポートするようになっている。まずはXbox Insider Programを通じて、スマートフォン用「Xbox」アプリでテストされたあと、Xboxコンソールなどでも展開予定となっている。

【Copilot Is Coming To Gaming, Xbox Play Anywhere Updates, And More | Official Xbox Podcast】

