¤¸¤ã¤¸¤ã´Ý¡¦¤Ô¤Ã¤³¤í¡¦¤Ý¤í¤ê¤Î²û¤«¤·±ÇÁü¤¬HD¤Ë¡£NHK¡Ö¤Ë¤³¤Ë¤³¡¢¤×¤ó¡×ÇÛ¿®³«»Ï
(c)NHK
1982Ç¯¤«¤é1992Ç¯¤Þ¤Ç¡¢NHK¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤Î¤Ê¤«¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í·Á·à¡Ö¤Ë¤³¤Ë¤³¡¢¤×¤ó¡×¤¬¡¢¥Ï¥¤¥Ó¥¸¥ç¥ó²è¼Á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ËÅÐ¾ì¡£3·î14Æü¤«¤é¡¢U-NEXT¡¢Hulu¡¢NHK¥°¥ëー¥×¥âー¥ë¡¢Amazon Prime Video¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖNHK¤³¤É¤â¥Ñー¥¯¡×¤ä¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥à¥º¡×¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¿Í·Á·à¡Ö¤Ë¤³¤Ë¤³¡¢¤×¤ó¡×¤Ï¡¢¡È¤Ë¤³¤Ë¤³Åç¡É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤¸¤ã¤¸¤ã´Ý¡¢¤Ô¤Ã¤³¤í¡¢¤Ý¤í¤ê¤Î3¿Í¤¬¡¢¤È¤â¤Ë¾Ð¤¤¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¤±¤ó¤«¤ò¤·¤Æµã¤¡¢¤Þ¤¿¤¢¤ë¤È¤¤ÏËÁ¸±¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢Í¦µ¤¤ÈÍ§¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ëÊª¸ì¡£¸¶ºî¡¦µÓËÜ¤Ï°æ½ÐÎ´É×¡¢²»³Ú¤Ï±ÛÉô¿®µÁ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï²¬Éôµ×µÁ¡£
(c)NHK
14Æü¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊüÁ÷½é²ó¤ÈºÇ½ª²ó¤ò´Þ¤á¤¿¿Í·Á·à6ÏÃ¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¤Ë¤³¤Ë¤³¡¢¤×¤ó¡×¤Î3¿Í¤¬¡¢¤Ë¤³¤Ë¤³Åç¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤ä¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÎ¹¤Ë¤Ç¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤Ê¤É¡£
ÇÛ¿®³«»Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤âÍÑ°Õ¡£YouTube¤Ç¤Ï¡¢1982Ç¯4·î5Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿½é²ó±ÇÁü¤òÌµÎÁ¸ø³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¤¸¤ã¤¸¤ã´Ý¡¢¤Ô¤Ã¤³¤í¡¢¤Ý¤í¤ê¤Ë¤è¤ë¡Ö¤Ë¤³¤×¤ó¥Èー¥¯¡×¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¤Ë¤³¤Ë¤³¡¢¤×¤ó ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×#1¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Ð¤Ê¤¤¡Ê1982Ç¯4·î5ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Ý¤í¤ê¡¦¥«¥¸¥ê¥¢¥Ã¥Á»°À¤¤µ¤ó ¥³¥á¥ó¥È
(c)¤¸¤ã¤Ô¤Ý/NEP
¢ö¤Ü¤¯¤Ï³¤Â±¤Ê¤Î¤À～ ³¤¤ÎÃË¤Ê¤Î¤À～¡ª
¤ä¤¡¡¢¤ß¤ó¤Ê¡£¤Ü¤¯¤ÎÁÄÀè¤¬Ì¾Ìç¤Î³¤Â±¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¡©¤¨¡©ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡©¥è¥è¥è¥è¡£¤Ü¤¯¤¿¤Á¤Î¤ªÏÃ¤ÎÂè1ÏÃ¡Ö¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤Ð¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÂè2ÏÃ¡Ö¤Ü¤¯¤Ï¤«¤¤¤¾¤¯¡×¤Ë¤Ç¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤À¡ª¤¨¡©¤Ü¤¯¤¬¡¢¥Ôー¥Þ¥ó¤¬·ù¤¤¤Ç¡¢µã¤Ãî¤À¤Ã¤Æ¡©¤½¤½¤½¤ó¤Ê¤³¤È...¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤¡¡©¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ÎÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤³¤Ë¤³Åç¤Ï¡¢ËèÆü¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¤¿¤Î¤·¤¤¤Î¤À¡ª¤ß¤ó¤Ê¤â¤¢¤½¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤¡¡ª
(c)¤¸¤ã¤Ô¤Ý/NEP¤Õ¤©¤ë¤Æ¤·¤â¡¦¤Ô¤Ã¤³¤í¤µ¤ó ¥³¥á¥ó¥È
(c)¤¸¤ã¤Ô¤Ý/NEP
¤Ï¤¡～¤¤¡ª¤Ô¤Ã¤³¤í¤è¡£
¤Þ¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢¤¢¤¿¤·¤¿¤Á¤Î¤ªÏÃ¤ò¤ß¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤è¡ªÆÃ¤Ë¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤à¤é¤Ç¤ÎÈþ¤·¤¤¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤Î¤¢¤¿¤·♡¹Âç¤ÊÎÐ¤ÎÁð¸¶¤Ëºé¤¯¥æ¥ê¤Î²Ö¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤ï¤¡♡¤½¤ì¤«¤é¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¶õ¤ò²ÚÎï¤ËÈô¤Ö»Ñ¤Î¤¢¤¿¤·♡ÀÄ¤¤Âç¶õ¤ËÉñ¤¦¤¢¤¿¤·¤Ã¤¿¤é¤Þ¤ë¤ÇÅ·»È¤Î¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤è～♡¤Ï¤¡～¡¢¤¢¤¿¤·¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë²Ä°¦¤¤¤Î¤«¤·¤é¤¡♡¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢²Ä°¦¤¤¤¢¤¿¤·¤Î¥·ー¥ó¤ò¤¼¤Ò¤ª¤¿¤Î¤·¤ß¤Ë～¡ª
(c)¤¸¤ã¤Ô¤Ý/NEP¤Õ¤¯¤í¤³¤¦¤¸¡¦¤¸¤ã¤¸¤ã´Ý¤µ¤ó ¥³¥á¥ó¥È
(c)¤¸¤ã¤Ô¤Ý/NEP
¤´¤í¤Ë¤ã～¤´～¡ª¤ª¤Ã¤¹¡ª¤¸¤ã¤¸¤ã´Ý¤µ¤ó¤À¤¾¡ª
¤ß¤ó¤Ê¡¢¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤ß¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤Ë¤ã¡©¤°¤Õ¤Õ¡£¤ª¤¤¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤Ç²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤¿¤Î¤è¡£¤Þ¤¡¡¢¤ª¤¤¤é¤Û¤É¤ÎÂç¥¹¥¿ー¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢²ñ¾ìÃæ¤«¤é¤Î´¿À¼¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤Ê¤ó¤Î¤Ã¤Æ¡£¤ß～¤ó¤Ê¤ª¤¤¤é¤ËÌ´Ãæ¡£¤°¤Õ¤Õ¡£¤¢¡¢Ç¯Ëö¤Î¤ª¤¤¤é¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ò¸«Æ¨¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¿´ÇÛ¤´ÌµÍÑ¡ª¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¤ª¤¤¤é¤Î¥«¥Ã¥³¥¤¥¤»Ñ¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¤ß¤é¤ì¤ë¤¾¡ª
¤½¤ì¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Ï¤ª¤¤¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤²ñ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ë¤ã～¡ª
(c)¤¸¤ã¤Ô¤Ý/NEP