×NG：打球や送球は捕れなくても体で止めよう【そのコーチの教え、本当に正しいの？ 少年野球 ワンランク上の選手になるための新常識52】
×NG：打球や送球は捕れなくても体で止めよう
ケガをするので絶対にやめよう!
打球は捕らないとアウトにできない。まず捕りにいくことが大切である。
難しい打球だと、グラブに当てて弾いてしまうこともあるが、これは仕方がない。
ボールに対してファースト方向に体を半身にしてアプローチができていれば、弾いてもボールは送球したい方向に転がるので、拾ってから送球すればアウトになる可能性も残せる。
二塁、三塁、本塁への送球では、明らかにアウトにならない低いバウンドの場合、あえてベースから足を離して、ボールを止めに行って構わない。
後ろに逸らしてしまうことで、余計な進塁を許さないためである。
その時も、体の中心で止めるのではなく、左足を引いた半身の体勢で、体の左側でグラブに利き手を添え、奥行きを出しながら止めるようにする。
決して体だけで止めに行くのはやめよう。
ただし、一塁手の捕球は例外。
常にフォースプレーなので、可能な限り、ギリギリの送球でもベースから足を離さず、捕りにいく心構えを持とう!