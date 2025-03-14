VIERA「TV-55Z90A」が首位に！ 今売れてる有機ELテレビTOP10 2025/3/14
「BCNランキング」2025年3月3日〜9日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 VIERA
TV-55Z90A（パナソニック）
2位 VIERA
TV-55Z95A（パナソニック）
3位 REGZA
55X8900L（TVS REGZA）
4位 REGZA
55X8900N（TVS REGZA）
5位 BRAVIA 8
K-55XR80（ソニー）
6位 REGZA
48X8900L（TVS REGZA）
7位 AQUOS OLED
4T-C55GQ3（シャープ）
8位 AQUOS OLED
4T-C48GQ2（シャープ）
9位 BRAVIA 8
K-65XR80（ソニー）
10位 VIERA
TV-65Z95A（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 VIERA
TV-55Z90A（パナソニック）
2位 VIERA
TV-55Z95A（パナソニック）
3位 REGZA
55X8900L（TVS REGZA）
4位 REGZA
55X8900N（TVS REGZA）
5位 BRAVIA 8
K-55XR80（ソニー）
48X8900L（TVS REGZA）
7位 AQUOS OLED
4T-C55GQ3（シャープ）
8位 AQUOS OLED
4T-C48GQ2（シャープ）
9位 BRAVIA 8
K-65XR80（ソニー）
10位 VIERA
TV-65Z95A（パナソニック）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。