◆矢吹奈子「君がトクベツ」で実力派の人気若手女優役で出演

【モデルプレス=2025/03/14】元HKT48で女優の矢吹奈子と、EXILE/FANTASTICSの佐藤大樹が、女優の畑芽育となにわ男子の大橋和也がW主演を務める映画「君がトクベツ」(6月20日公開)に出演することがわかった。大橋演じる、国民的アイドルグループ「LiKE LEGEND」のリーダー・桐ヶ谷皇太や他のライクレメンバーとも親密な人気若手女優・七瀬えみか(ななせ・えみか)役を演じるのは矢吹。IZ*ONE、HKT48でのアイドル活動を経て、俳優業を本格的にスタートさせた矢吹はドラマ「18歳、新妻、不倫します。」や「御上先生」等での存在感や演技も記憶に新しい。

◆佐藤大樹、木村慧人とライバルグループ同士に

◆畑芽育&大橋和也W主演「君がトクベツ」

劇中では、皇太と映画でW主演を務めるほどの実力を持つ若手女優役を演じる。その端正な顔つきの奥で吐露する心情と思わず出てしまう表情にも注目が集まる。畑演じる若梅さほ子とは恋のライバル関係になりながらも、とあることがきっかけで仲を深めていくことになる原作でも人気のキャラクターだ。出演を受け、矢吹は「高校生の頃、『センセイ君主』を映画館で観て、いつかこんなラブコメの作品に出たいと思っていたので、今回幸田もも子先生の作品でお話をいただいた時はすごく驚きましたし、嬉しかったです」と喜び。「女優の時と普段とのギャップがある七瀬えみかちゃんが可愛くて可愛くて大好きになったので、そんな七瀬えみかちゃんを演じられることがとても光栄です」と役の魅力を伝え、演じる際は「とにかく可愛くて愛くるしいキャラクターなので、変顔も可愛く見える絶妙な表情を研究してやってみました!」と意識したことを明かした。。「LiKE LEGEND」のライバル関係にあるバンド「Lost in Rock」(ロスト・イン・ロック)のSHO(しょー)役を演じるのは佐藤。EXILEのパフォーマーと自身がリーダーを務める「FANTASTICS」の活動とともに、映画『逃走中 THE MOVIE』やドラマ「風のふく島」など演技や声優、MCなどマルチに活動の場を広げている。劇中では日本を代表するバンド「Lost in Rock」のSHOを演じる。「LiKE LEGEND」をライバル視し、「ライクレはファンに媚びているだけでアーティストでも何でもない」と彼らを挑発していく。同じグループに所属する遊馬叶翔役の木村慧人もライクレのメンバーとして出演しており、普段同じグループのふたりがライバルグループ同士を演じることも見どころとなっている。佐藤は出演を受け「『君がトクベツ』は創刊当初からずっと読んでいた作品なのでとても嬉しかったです!」と原作ファンであったことを告白。「個人的には、同じグループのメンバーの叶翔役の慧人の歌唱シーンが楽しみです!皆さんぜひ劇場へ足を運んでください!」と木村の歌唱シーンに期待を膨らませた。原作は「ヒロイン失格」「センセイ君主」「あたしの!」(全て集英社マーガレットコミックス刊)など、数々のヒット漫画を生み出し、多くの女性読者に共感と親近感、切なさと感動、癒しと勇気を与え続けている幸田氏の最新作で、2025年1月に完結した同名漫画。過去のトラウマからイケメン嫌いになった黒髪メガネの陰キャ女子、さほ子がある日偶然出会ったのは、誰もが知る国民的アイドルグループ「LiKE LEGEND」のリーダー・皇太。まさかの出会いと恋愛模様、皇太所属の「LiKE LEGEND」のメンバーも登場し…誰もが何度も憧れる胸キュンシチュエーションで全女子の心を掴んできた人気恋愛漫画が実写映画化される。(modelpress編集部)Q.「君がトクベツ」出演オファー時の感想高校生の頃、「センセイ君主」を映画館で観て、いつかこんなラブコメの作品に出たいと思っていたので、今回幸田もも子先生の作品でお話をいただいた時はすごく驚きましたし、嬉しかったです。原作を読ませていただいて、本当にたくさん笑ったしキュンキュンして、女優の時と普段とのギャップがある七瀬えみかちゃんが可愛くて可愛くて大好きになったので、そんな七瀬えみかちゃんを演じられることがとても光栄です。Q.えみかを演じてみて感情も表情もコロコロ変わったり、相手によって違ういろんな えみか をどう演じるか、台本を読みながら考えるのも楽しかったし、心強いキャストの皆様・スタッフの皆様のお陰で楽しくお芝居ができました。とにかく可愛くて愛くるしいキャラクターなので、変顔も可愛く見える絶妙な表情を研究してやってみました!Q.作品を楽しみにしている方へメッセージみんなの表情の振り幅にクスッと笑えるシーンもあったり、たくさんのキュンとトキメキが詰まっていて、色んな登場人物に感情移入できる、何度観ても楽しめる作品になっていると思うので、是非劇場でお楽しみいただけたらと思います!Q.「君がトクベツ」出演オファー時の感想二度目の幸田先生の作品です。「君がトクベツ」は創刊当初からずっと読んでいた作品なのでとても嬉しかったです!Q.「Lost in Rock」SHOを演じてみて自由に演じさせていただきました!笑 僕の思い描くSHO像を元に全力で演じました!監督と沢山時間をかけて話し合い1シーン1シーンを大切に撮影出来たことが嬉しかったです。完成がとても楽しみです!Q.作品を楽しみにしている方に向けて撮影現場が本当に愉快で明るくてキラキラしていました!これは、間違いなく面白い作品になっていると思います!特に主演の大橋くん!人柄も座長としての振る舞いも素晴らしいと思います!個人的には、同じグループのメンバーの叶翔役の慧人の歌唱シーンが楽しみです!皆さんぜひ劇場へ足を運んでください!【Not Sponsored 記事】