シックなカラーが特徴のセガオリジナルデザイングッズが当たる、セガ ラッキーくじ「黒執事 -寄宿学校編- Petit Art Collection」が登場。

5等級と最後のくじを引くともらえる「ラストラッキー賞」の構成で、普段使いできる雑貨やコレクタブルなグッズが展開されています☆

セガ ラッキーくじ「黒執事 -寄宿学校編- Petit Art Collection」

発売日:2025年3月14日(金)より順次 ※賞品が店舗からなくなり次第終了

価格:1回700円(税込)

取扱店:ミニストップ、イトーヨーカドー、各種ホビーショップなど

5等級と、くじの最後の1枚を引いた人がもらえる「ラストラッキー賞」で構成される、ハズレ無しのくじが楽しめる、セガ ラッキーくじ「黒執事 -寄宿学校編- Petit Art Collection」が登場。

もらえるグッズは、シックなカラーリングとデフォルメデザインがかわいらしい、セガオリジナルの描きおこしデザインです。

また、くじ券についているコードから応募できる「ダブルラッキー賞」も用意されています!

A賞:ブランケット

サイズ:全長約100×140cm

A賞のブランケットは、おうち時間だけでなく会社や学校などでも日常使いできるグッズ。

ビッグサイズで使い勝手の良い大きさです☆

B賞:ぬいぐるみマスコット

種類:全6種

サイズ:全長約10cm

B賞のぬいぐるみマスコットは「寄宿学校編」の「シエル・ファントムハイヴ」「セバスチャン・ミカエリス」のほか、監督生たちが登場。

デフォルメデザインがかわいらしく、連れ歩きしたくなるグッズです!

C賞:クリアポーチ

種類:全5種

サイズ:全長約13×19cm

C賞の賞品は、小物を入れて普段使いできるクリアポーチ。

寄宿学校の寮のエンブレムがあしらわれた、おしゃれなデザインです。

D賞:アクリルストラップ

種類:全12種 ※種類は選べません

サイズ:全長約10cm

D賞のアクリルストラップは、全12種と豊富なラインナップで展開。

デフォルメデザインの描きおこしイラストを使った、コレクタブルなグッズです☆

E賞:缶バッジ

種類:全12種 ※種類は選べません

サイズ:全長約6.5×6.5cm

集めても楽しいグッズには、E賞の缶バッジも登場。

1つでも、複数でもアクセントになる、身につけて楽しめるグッズです!

ラストラッキー賞:ブランケット(アナザーデザイン)

最後のくじを引くと「ラストラッキー賞」としてブランケットがもらえます。

A賞のブランケットとは異なる、「シエル・ファントムハイヴ」を「セバスチャン・ミカエリス」のデザインです☆

ダブルラッキー賞

セガ ラッキーくじ「黒執事 -寄宿学校編- Petit Art Collection」には、くじ券についているコードから応募できる「ダブルラッキー賞」も用意。

「B賞マスコットセット(全6種)」が、抽選で5名に当たります!

TVアニメ「黒執事」の「寄宿学校編」描きおこしデザインのグッズが当たる、ハズレなしのくじ。

セガ ラッキーくじ「黒執事 -寄宿学校編- Petit Art Collection」は、2025年3月14日より順次発売です!

© Yana Toboso/SQUARE ENIX,Project Black Butler

