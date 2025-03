【GVA-BC ゴジラ1995 Frog Tree 浮世ノ絵(翠)】 7月発売予定 価格:40,000円 3月14日13時より受付開始 【GVA-BC ゴジラ1995 Frog Tree 浮世ノ絵(黒)】 7月発売予定 価格:40,000円 3月14日13時より受付開始

プレックスはソフビフィギュア「GVA-BC ゴジラ1995 Frog Tree 浮世ノ絵(翠)」、「GVA-BC ゴジラ1995 Frog Tree 浮世ノ絵(黒)」を7月に発売する。価格は各40,000円。3月14日13時より受付開始となる。

本商品は日本・世界で活躍するソフビアーティストとのコラボによるゴジラアートソフビ企画『GODZILLA VINYL ART』(ゴジラバイナルアート)の新作。和をテーマにしたアーティスト集団「FrogTree」が映画『ゴジラ対デストロイア』のバーニングゴジラをモチーフにしている。

浮世絵アレンジされたバーニングゴジラは、絵巻物から抜け出したような造形、そして繊細な彩色が、ソフビに和のエッセンスを吹き込んでいる。

【GVA-BC ゴジラ1995 Frog Tree 浮世ノ絵(翠)】【GVA-BC ゴジラ1995 Frog Tree 浮世ノ絵(黒)】

TM & (C) TOHO CO., LTD.