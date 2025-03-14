¥«¥Ö¥¹Áª¼ê¤¬¿ÀÅÄÌÀ¿À¤Ø¡¡º£±Ê¾ºÂÀ¤Î¤ª¤Á¤ã¤á¥¹¥Ô¡¼¥Á¡õÆÃÀ½Ë¡Èï»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Öº£±ÊÀáÁ´³«¤Î¤´°§»¢¡×¡Ö¥«¥Ö¥¹¤ÎË¡Èï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¡¦¥«¥Ö¥¹¤¬14Æü¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢Áª¼ê¤é¤¬Åìµþ¡¦¿ÀÅÄÌÀ¿À¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛÆÃÀ½Ë¡Èï»Ñ¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Ä¥«¥Ö¥¹Áª¼ê¤¬¿ÀÅÄÌÀ¿À¤Ø¡ªº£±Ê¾ºÂÀ¤Î¤ª¤Á¤ã¤á¥¹¥Ô¡¼¥Á¤â
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÆÃÀ½Ë¡Èï¤òÃå¤¿º£±Ê¾ºÂÀ¤äÎëÌÚÀ¿Ìé¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢Áª¼ê¤é¤¬µÇ°»£±Æ¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¡ÈÂçÎÌÅê¹Æ¡É¡£¶À³«¤¤ÎÆ°²è¤âÅº¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿º£±Ê¤¬¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¹¤ëÆ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£º£±Ê¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ë°ì¤Ä¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÏÆüËÜ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÍ¤ÈÀ¿Ìé¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ç¤¹¡£¤â¤·ÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤ÈÀ¿Ìé¤Ë¼ÁÌä¤·¤Æ·ë¹½¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤ÏËÍ¤ÈÀ¿Ìé¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¼¨¤·¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¤ª¼µ·¤ò¤·¤Æ¤½¤Î¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Thank you have fun!¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¸ò¤¸¤ê¤Ë¸ì¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬º£±ÊÀèÀ¸£÷¡×¡Öº£±ÊÀá Á´³«¤Î¤´°§»¢¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤º¤ÎÌÌÇò¤¤°§»¢¡Ä¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö³§¤µ¤ÞË¡Èï¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹!!¡×¡Ö¥«¥Ö¥¹¤ÎË¡Èï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤ª¤©¤Ã¡ª¿ÀÅÄÌÀ¿À¤ËÍè¤Æ¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛÆÃÀ½Ë¡Èï»Ñ¤¬¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Ä¥«¥Ö¥¹Áª¼ê¤¬¿ÀÅÄÌÀ¿À¤Ø¡ªº£±Ê¾ºÂÀ¤Î¤ª¤Á¤ã¤á¥¹¥Ô¡¼¥Á¤â
¡¡¥«¥Ö¥¹¤ÎÆÃÀ½Ë¡Èï¤òÃå¤¿º£±Ê¾ºÂÀ¤äÎëÌÚÀ¿Ìé¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢Áª¼ê¤é¤¬µÇ°»£±Æ¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¡ÈÂçÎÌÅê¹Æ¡É¡£¶À³«¤¤ÎÆ°²è¤âÅº¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿º£±Ê¤¬¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¹¤ëÆ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£º£±Ê¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Ë°ì¤Ä¡¢Âç»ö¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ÏÆüËÜ¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ËÍ¤ÈÀ¿Ìé¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ç¤¹¡£¤â¤·ÆüËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÍ¤ÈÀ¿Ìé¤Ë¼ÁÌä¤·¤Æ·ë¹½¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¤ÏËÍ¤ÈÀ¿Ìé¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò¼¨¤·¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¤ª¼µ·¤ò¤·¤Æ¤½¤Î¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Thank you have fun!¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¸ò¤¸¤ê¤Ë¸ì¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬º£±ÊÀèÀ¸£÷¡×¡Öº£±ÊÀá Á´³«¤Î¤´°§»¢¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤º¤ÎÌÌÇò¤¤°§»¢¡Ä¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö³§¤µ¤ÞË¡Èï¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹!!¡×¡Ö¥«¥Ö¥¹¤ÎË¡Èï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤ª¤©¤Ã¡ª¿ÀÅÄÌÀ¿À¤ËÍè¤Æ¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£