UEFAヨーロッパリーグ(EL)は13日、各地で決勝トーナメント1回戦第2戦を開催した。MF久保建英を擁する ソシエダ はマンチェスター・ユナイテッドに1-4の逆転負けを喫し、2戦合計2-5での敗退が決定。DF毎熊晟矢が先発出場したAZもトッテナムに1-3で敗れ、2戦合計2-3で大会を去ることになった。アスレティック・ビルバオはローマを3-1で下し、2戦合計4-3で8強入りを果たした。レンジャーズはフェネルバフチェに0-2で敗れるも、2戦合計3-3で突入したPK戦を3-2で制した。

そのほかラツィオ、ボデ・グリムト、フランクフルト、リヨンが準々決勝に進出している。決勝トーナメント1回戦の結果と準々決勝の対戦カードは以下の通り。【決勝トーナメント1回戦】※スコアは2戦合計ラツィオ 3-2 ビクトリア・プルゼニオリンピアコス 2-4 ボデ・グリムトフランクフルト 6-2 アヤックスビルバオ 4-3 ローマトッテナム 3-2 AZレンジャーズ 3-3 (PK3-2)フェネルバフチェリヨン 7-1 ステアウア・ブカレストマンチェスター・U 5-2 ソシエダ【準々決勝】トッテナム vs フランクフルトボデ・グリムト vs ラツィオレンジャーズ vs ビルバオリヨン vs マンチェスター・U