＜個人投資家の予想＞ 03月14日 09時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(3770) ザッパラス 東証スタンダード
(215A) タイミー 東証グロース
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(3070) ジェリビンズ 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8894) レボリュー 東証スタンダード
(7201) 日産自 東証プライム
(8267) イオン 東証プライム
(3823) ＷＨＤＣ 東証スタンダード
(6966) 三井ハイテク 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(3770) ザッパラス 東証スタンダード
(215A) タイミー 東証グロース
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(3070) ジェリビンズ 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8894) レボリュー 東証スタンダード
(7201) 日産自 東証プライム
(8267) イオン 東証プライム
(3823) ＷＨＤＣ 東証スタンダード
(6966) 三井ハイテク 東証プライム
出所：MINKABU PRESS