オーイシマサヨシ『THE FIRST TAKE』で披露した「君じゃなきゃダメみたい」「uni-verse」音源配信決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「君じゃなきゃダメみたい」はTVアニメ『月刊少女野崎くん』OPテーマ、「uni-verse」は劇場版アニメ『グリッドマン ユニバース』主題歌

オーイシマサヨシが、「君じゃなきゃダメみたい-From THE FIRST TAKE」を3月14日、「uni-verse-From THE FIRST TAKE」を3月21日に配信リリースする。

今回、登録者数1,000万を超える人気YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にて公開された一発撮りパフォーマンスを音源化。

TVアニメ『月刊少女野崎くん』のオープニングテーマ「君じゃなきゃダメみたい」、劇場版アニメ『グリッドマン ユニバース』主題歌「uni-verse」を『THE FIRST TAKE』だけのスペシャルなアレンジによる臨場感ある歌唱で楽しめる。

リリース情報

2025.02.19 ON SALE

SINGLE「主人公になろう! feat.鈴木愛理 / L’oN」

2025.03.14 ON SALE

DIGITAL SINGLE「君じゃなきゃダメみたい-From THE FIRST TAKE」

2025.03.21 ON SALE

DIGITAL SINGLE「uni-verse-From THE FIRST TAKE」

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』チャンネルトップページ

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

オーイシマサヨシ OFFICIAL SITE

https://www.014014.jp/