¡Úµð¿Í¡Û¹â¶¶Îé¤¬£³²ó£²¼ºÅÀ¡Ö¤¢¤È¤ÏÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡×¡¡·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ä£²·³³ÚÅ·Àï
¢¡½Õµ¨¶µ°é¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í£¸¡½£³³ÚÅ·¡Ê£±£³Æü¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¹â¶¶ÎéÅê¼ê¤Ï£±£´Æü¡¢£²·³³ÚÅ·Àï¤ËÀèÈ¯¤·£³²ó¤òÅê¤²£´°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÍ×½êÍ×½ê¤Ç´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢º¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¥Ü¡¼¥ëµå¤òÂ¿¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡£¤â¤Ã¤È¹©É×¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï£²²ó¡££²»àÆó¡¢»°ÎÝ¤ÇÀÄÌî¤ËÂ³¤±¤ÆÅê¤²¤¿¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òº¸Á°¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡£¡ÖÂ³¤±µå¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤¬´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¸·¤·¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¡Ê¤·¤Ê¤¤¤È¡Ë¡×¤È²ÝÂê¤ÏÌÀ³Î¡£·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤â¡Ö¤¢¤Î¾õ¶·¤Ç²ñ¿´¤ÎÅö¤¿¤ê¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¿¼¤¯¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÈà¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤É¤¦¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡£´ËµÞ¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¤¤¤¤¥Ü¡¼¥ë¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡×¤È¥µ¥Ö¥Þ¥ê¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤â¿ï½ê¤ÇÅê¤²¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÁ´ÂÎÅª¤Ê¥Ù¡¼¥¹¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤È¤ÏÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡×¤ÈÇØÈÖ¹æ£²£¸¤Ï¼¡²óÅÐÈÄ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£