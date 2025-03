ECL½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¥Á¡¼¥à¤¬·èÄê¡ª¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¿¹²¼Î¶Ìð½êÂ°¤Î¥ì¥®¥¢¡¦¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¤¬ÂÐÀï¤Ø

UEFAカンファレンスリーグ(ECL)・ラウンド16の全日程が13日に終了し、準々決勝進出チームが決定した。チャンピオンズリーグ(CL)、ヨーロッパリーグ(EL)に続く、“第3の大会”と位置付けられるECL。今大会の優勝候補に挙げられているチェルシー(イングランド)は、ラウンド16でコペンハーゲン(デンマーク)と対戦し、2試合合計3−1でベスト8入りを果たした。

DF森下龍矢が所属するレギア・ワルシャワ(ポーランド)はモルデ(ノルウェー)と対戦。2−3と先勝を許して迎えたホームでのセカンドレグは34分に右サイドからの折り返しを森下が押し込んで先制すると、このまま試合は延長戦に突入し、108分にマルク・グアルが決勝点を決め、2試合合計4−3としたレギア・ワルシャワが逆転突破を果たした。なお、森下はフル出場している。DF小杉啓太が所属するユールゴーデン(スウェーデン)はパフォス(キプロス)と対戦。ファーストレグは0−1で敗れたものの、ホームでのセカンドレグは3−0で快勝して準々決勝進出を決めている。なお、先発出場した小杉はフル出場した。そのほか、フィオレンティーナ(イタリア)やベティス(スペイン)、ラピード・ウィーン(オーストリア)などがベスト8入りを果たしている。これらの結果から準々決勝進出する8チームが決定。すでにラウンド16の組み合わせ抽選会が行われた時点で決勝までのトーナメント表は決まっており、準々決勝ではチェルシーと森下が所属するレギア・ワルシャワが対戦することとなった。ラウンド16の結果と準々決勝以降の対戦カードは以下の通り。ヴィトーリア・デ・ギマランイス(ポルトガル) 0−4(2試合合計2−6) ベティス(スペイン)サークル・ブルッヘ(ベルギー) 2−0(2試合合計2−3) ヤギエロニア・ビャウィストク(ポーランド)ルガーノ(スイス) 5−4(2試合合計5−5/PK戦:1−3) ツェリェ(スロベニア)フィオレンティーナ(イタリア) 3−1(2試合合計5−4) パナシナイコス(ギリシャ)チェルシー(イングランド) 1−0(2試合合計3−1) コペンハーゲン(デンマーク)レギア・ワルシャワ(ポーランド) 2−0(2試合合計4−3) モルデ(ノルウェー)ユールゴーデン(スウェーデン) 3−0(2試合合計3−1) パフォス(キプロス)ラピード・ウィーン(オーストリア) 2−1(2試合合計3−2) ボラツ・バニャ・ルカ(ボスニア・ヘルツェゴビナ)▼開催日時ファーストレグ:4月10日(木)セカンドレグ:4月17日(木)▼対戦カード【9】 ベティス(スペイン) vs ヤギエロニア・ビャウィストク(ポーランド)【10】 ツェリェ(スロベニア) vs フィオレンティーナ(イタリア)【11】 チェルシー(イングランド) vs レギア・ワルシャワ(ポーランド)【12】 ユールゴーデン(スウェーデン) vs ラピード・ウィーン(オーストリア)▼開催日時ファーストレグ:5月1日(木)セカンドレグ:5月8日(木)▼対戦カード【13】 【9】の勝者 vs 【10】の勝者【14】 【11】の勝者 vs 【12】の勝者▼開催日時5月28日(水)▼会場ヴロツワフ・シュタディオン(ヴロツワフ/ポーランド)▼対戦カード【13】の勝者 vs 【14】の勝者