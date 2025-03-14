¾¦ÉÊ·ôÇÛÉÛ¡¢Í¿ÌîÅÞ¤ÎÈãÈ½¶¯¤Þ¤ë¡¡¼óÁê¡¢Ë¡¤Ë¿¨¤ì¤º¤È½Å¤Í¤Æ¶¯Ä´
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î»öÌ³½ê¤¬¼«Ì±ÅÞ½°±¡1´üÀ¸15¿Í¤È¤Î²ñ¿©¤ËºÝ¤·¡¢ÅÚ»ºÌ¾ÌÜ¤Ç1¿ÍÅö¤¿¤ê10Ëü±ßÊ¬¤Î¾¦ÉÊ·ô¤òÇÛ¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ç14Æü¡¢Í¿ÅÞ¤Î¸øÌÀÅÞ¤äÌîÅÞ¤«¤éÈãÈ½¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£¼«Ì±ÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤ÇÀ¯¼£¤È¥«¥Í¤Ø¤ÎÉÔ¿®¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢ÀâÌÀ¤òµá¤á¤ëÀ¼¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£¼óÁê¤ÏÆ±ÆüÄ«¡¢À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤È¸øÁªË¡¤ËÁ´¤¯Äñ¿¨¤»¤º¡¢ÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È½Å¤Í¤Æ¶¯Ä´¡£Æ±»þ¤Ë¡ÖÂçÀª¤ÎÊý¡¹¤ËÌÂÏÇ¡¢¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¿¼¤¯¤ª¤ï¤Ó¤¹¤ë¡×¤È´±Å¡¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡»²±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ï14Æü¸á¸å¡¢¼óÁê¤È´Ø·¸³ÕÎ½¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ½¸Ãæ¿³µÄ¤ò³«¤¤¤¿¡£ÌîÅÞ¤Ï¾¦ÉÊ·ôÇÛÉÛÌäÂê¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¹½¤¨¡£2025Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤ò½ä¤ê¡¢½°±¡¤Ç»¿À®¤·¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÁ°¸¶À¿»Ê¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï»²±¡¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤Ë´Ø¤·¡Ö»¿ÈÝ¤È·ë¤ÓÉÕ¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â´Þ¤á¡¢ÅÞÆâ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¼ÔÃÄ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤Ï¡¢ÇÛÉÛ¤Î¼ñ»Ý¤ò¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥Þ¥Í¡¼¤«¤é°ÖÏ«¤Î¤Ä¤â¤ê¤ÇÅÏ¤·¤¿¡£À¯¼£³èÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë´óÉÕ¤Ç¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¼áÌÀ¡£ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÇÛÉÛ¤Ø¤Î¸«²ò¤òÌä¤ï¤ì¡Ö¼óÁê¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¹Ô°Ù¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£