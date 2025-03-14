１３日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝６６．５５ドル（－１．１３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９９１．３ドル（＋４４．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４０５．１セント（＋５６．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４７．２５セント（＋８．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５３．５０セント（＋４．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９６．７５セント（＋９．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３０３．０１（－０．７６）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝６６．５５ドル（－１．１３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２９９１．３ドル（＋４４．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３４０５．１セント（＋５６．７セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５４７．２５セント（＋８．５０セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５３．５０セント（＋４．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝９９６．７５セント（＋９．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３０３．０１（－０．７６）
出所：MINKABU PRESS