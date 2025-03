東京デザインスタジオ ニューバランスが2025年春夏のカプセルコレクションを発売

「東京デザインスタジオ ニューバランス(TOKYO DESIGN STUDIO New Balance、 以下 TDS)」が、パフォーマンスとライフスタイルを融合したアパレルコレクション「ユニセンシャルズ バイ ティーディーエス(Uni-ssentials by TDS、以下ユニセンシャルズ)」の2025年春夏カプセルコレクションを発売する。3月14日から、T-HOUSE New Balanceをはじめとするニューバランスの一部店舗と公式オンラインストア、TDSの一部取扱店舗で販売する。

【画像をもっと見る】

ユニセンシャルズは、年齢や性別にとらわれないジェンダーニュートラルな衣服を提案。ニューバランスがアスレチックブランドとして培ってきた快適性と機能性を両立し、アクティビティからタウンユースまで幅広いライフスタイルにフィットするアイテムを展開している。

新作は、昨シーズンに引き続き「温度」に対する感覚を追求。軽量で通気性のある生地を使用し、伸縮性と柔軟性を備えたコレクションに仕上げた。キーカラーには、1990年代のアメリカで実施された「プロケア・プログラム(Procare Program、医療専門機関と選ばれたフットウェア専門ディーラーの認定マーク)」の色からインスピレーションを受けたイエローを採用。5デニールのコーデュラリップストップ生地を採用した半透明のシェル素材による撥水性と透湿性、ストレッチ性を備えたウインドジャケット(3万9600円)やウインドパンツ(2万9920円)、ウインドショーツ(2万2000円)、ランニングキャップ(7700円)をラインナップする。

そのほか、使用済みペットボトル由来のポリエステルと、裁断くずや未使用の糸を反毛したコットンによる天竺素材を使用したカットソー(1万9800円)やシャツ(1万8920円)、クロップドパンツ(2万2990円)、リサイクルポリエステルを100%使用し、吸水速乾性とUVカット機能を備えたTシャツ(1万1000円)、タンクトップ(9460円)、TDSの定番ソックスをミッドレングスにアップデートしたミックスリブミッドソックス(3960円)を揃える。

■ユニセンシャルズ バイ TDS SS25 カプセルコレクション

発売日:2025年3月14日(金)

取扱店舗:T-HOUSE New Balance、ニューバランス 六本木、ニューバランス ニュウマン新宿、ニューバランス ニュウマン横浜、ニューバランスタカシマヤ ゲートタワーモール、ニューバランス京都郄島屋S.C.、ニューバランス堀江、& Dice & Dice supported by TOKYO DESIGN STUDIO New Balance、ニューバランス公式オンラインストア、一部の東京デザインスタジオ ニューバランス取り扱い店舗