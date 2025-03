Koki,が主演する映画『女神降臨 Before 高校デビュー編』『女神降臨 After プロポーズ編』二部作より、3月13日実施の公開直前イベントでシークレットキャストとして発表された宮世琉弥が演じる葉山楓のキャラクター写真、キャラクターPV、特別映像、場面写真が一挙解禁された。本作は、韓国発の大ヒットWEBマンガ『女神降臨』(yaongyi著)を実写映画化。前編が『女神降臨 Before 高校デビュー編』として3月20日に、後編が『女神降臨 After プロポーズ編』として5月1日に、2部作連続公開される。

誰もが憧れる“女神”として完璧な学校生活を送りながらも、誰にも言えないすっぴんの秘密をもつ主人公・谷川麗奈を演じるのはKoki,。そんな麗奈を奪い合う同級生の1人、神田俊役には渡邊圭祐。俊と因縁の仲で、麗奈に心奪われるもう1人の同級生、五十嵐悠役を綱啓永が演じる。宮世が演じる葉山楓は、俊(渡邊)と悠(綱)の同級生で、かつて3人でバンドを組んで青春を謳歌していた。しかし、ある出来事をきっかけにバンドは解散。3人はバラバラになってしまい、今や俊と悠は因縁の仲に―。そんな俊と悠の過去に大きく関わるなど物語の鍵を握る超重要人物である楓役を演じた宮世は、TBS火曜ドラマ『君の花になる』(2022)で劇中のボーイズグループ・8LOOMのメンバーとして綱と共演し、渡邊とは同郷の宮城県出身。縁深いこの最旬キャストたちが劇中でどんな化学反応を魅せているのか、期待が高まる。特別映像では、俊・悠・楓が楽しげに劇中歌「特別なんて」を演奏する、ありし日の3人の様子が映されている。これは先月に解禁された、バラード調の音色にのせて悠が1人でエモーショナルに奏でる「特別なんて」とは全く異なるバージョンとなっており、ポップで明るい曲調からはいかに当時の3人が幸せな日々を過ごしていたのかが感じとれる。果たして、この親友ともいえるべき3人はなぜバラバラになってしまったのか―? そして楓は今、どこへ―?キャラクターPVでは、冒頭「僕は大丈夫だから」と優しくも儚げな笑みを見せる楓。3人でのバンド活動を誰よりも楽しんでいる様子の楓だが、最後に「ごめん…」と意味深な一言を残すなど、“女神”麗奈(Koki,)のすっぴんの秘密とあわせて、楓の秘密も本作のキーポイントとなりそうだ。映画『女神降臨 Before 高校デビュー編』は3月20日、『女神降臨 After プロポーズ編』は5月1日より公開。