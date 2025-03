ELベスト8出揃う！　スパーズ＆ユナイテッドは4大リーグの強豪と準々決勝で対戦

ヨーロッパリーグ(EL)のラウンド16が13日に終了。この結果、準々決勝に進出する8チームが決定した。



リーグフェーズ上位に入ったストレートインの8チームと、プレーオフを制した8チームによって争われたラウンド16。



リーグフェーズ上位陣では首位のラツィオ、ローマとの激闘を制したアスレティック・ビルバオ、フランクフルトらに加え、久保建英のレアル・ソシエダ、毎熊晟矢のAZをそれぞれ破ったマンチェスター・ユナイテッド、トッテナムが突破を決めている。



準々決勝ではトッテナムvsフランクフルト、リヨンvsマンチェスター・ユナイテッドが注目カードとなる。



なお、準々決勝は1stレグが4月10日、2ndレグが同17日に開催予定だ。



◆EL準々決勝 対戦カード



ボデ/グリムト vs ラツィオ



トッテナム vs フランクフルト



レンジャーズ vs アスレティック・ビルバオ



リヨン vs マンチェスター・ユナイテッド