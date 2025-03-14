１４日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１６：００ 独・消費者物価指数（改定値）
１６：００ 英・鉱工業生産
１６：００ 英・製造業生産指数
１６：００ 英・商品貿易収支
１６：００ 英・貿易収支
１６：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）
２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）
※日・株価指数先物オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出
※日・閣議
※インド市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：アストロＨＤ<186A>，ＦＥＡＳＹ<212A>，アルトナー<2163>，リベラウェア<218A>，モロゾフ<2217>，くら寿司<2695>，テラドローン<278A>，神戸物産<3038>，Ｈａｍｅｅ<3134>，丸善ＣＨＩ<3159>，山岡家<3399>，バルニバービ<3418>，稲葉製作<3421>，グッドコムＡ<3475>，ＪＳＢ<3480>，ＪＭＨＤ<3539>，ポールＨＤ<3657>，エイチーム<3662>，フリービット<3843>，トリケミカル<4369>，スマレジ<4431>，パーク２４<4666>，ノバック<5079>，オハラ<5218>，楽待<6037>，ヤーマン<6630>，マクビープラ<7095>，正栄食<8079>，レボリュー<8894>，イントループ<9556>，スバル<9632>ほか
出所：MINKABU PRESS
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１６：００ 独・消費者物価指数（改定値）
１６：００ 英・鉱工業生産
１６：００ 英・製造業生産指数
１６：００ 英・商品貿易収支
１６：００ 英・貿易収支
１６：４５ 仏・消費者物価指数（改定値）
２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）
※日・株価指数先物オプションの特別清算指数（ＳＱ）算出
※日・閣議
※インド市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：アストロＨＤ<186A>，ＦＥＡＳＹ<212A>，アルトナー<2163>，リベラウェア<218A>，モロゾフ<2217>，くら寿司<2695>，テラドローン<278A>，神戸物産<3038>，Ｈａｍｅｅ<3134>，丸善ＣＨＩ<3159>，山岡家<3399>，バルニバービ<3418>，稲葉製作<3421>，グッドコムＡ<3475>，ＪＳＢ<3480>，ＪＭＨＤ<3539>，ポールＨＤ<3657>，エイチーム<3662>，フリービット<3843>，トリケミカル<4369>，スマレジ<4431>，パーク２４<4666>，ノバック<5079>，オハラ<5218>，楽待<6037>，ヤーマン<6630>，マクビープラ<7095>，正栄食<8079>，レボリュー<8894>，イントループ<9556>，スバル<9632>ほか
出所：MINKABU PRESS