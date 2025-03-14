「AQUOS」「arrows」「Pixel」どれ？ 今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 2025/3/14
「BCNランキング」2025年3月3日〜9日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（機種別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
2位 arrows We2 F-52E（FCNT）
3位 Pixel 8a(au)（Google）
4位 arrows We2 FCG02（FCNT）
5位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
6位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
7位 moto g64 5G（Motorola Mobility）
8位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
9位 AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）
10位 AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
2位 arrows We2 F-52E（FCNT）
3位 Pixel 8a(au)（Google）
4位 arrows We2 FCG02（FCNT）
5位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
7位 moto g64 5G（Motorola Mobility）
8位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
9位 AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）
10位 AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。