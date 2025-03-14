人気の機種は？

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　「BCNランキング」2025年3月3日〜9日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（機種別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）

2位　arrows We2 F-52E（FCNT）

3位　Pixel 8a(au)（Google）

4位　arrows We2 FCG02（FCNT）

5位　Pixel 8a(NTT docomo)（Google）

6位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

7位　moto g64 5G（Motorola Mobility）

8位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

9位　AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）

10位　AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。