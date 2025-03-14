日経225先物テクニカルポイント（14日夜間取引終了時点）
14日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比280円安の3万6470円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40984.35円 ボリンジャーバンド3σ
40019.97円 ボリンジャーバンド2σ
39417.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39130.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39055.58円 ボリンジャーバンド1σ
38784.93円 75日移動平均
38592.30円 200日移動平均
38091.20円 25日移動平均
37790.00円 一目均衡表・基準線
37126.82円 ボリンジャーバンド-1σ
37120.00円 一目均衡表・転換線
36790.03円 13日日経平均株価現物終値
36770.00円 5日移動平均
36470.00円 14日夜間取引終値
36162.43円 ボリンジャーバンド2σ
35198.05円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40984.35円 ボリンジャーバンド3σ
40019.97円 ボリンジャーバンド2σ
39417.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39130.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39055.58円 ボリンジャーバンド1σ
38784.93円 75日移動平均
38592.30円 200日移動平均
38091.20円 25日移動平均
37790.00円 一目均衡表・基準線
37126.82円 ボリンジャーバンド-1σ
37120.00円 一目均衡表・転換線
36790.03円 13日日経平均株価現物終値
36770.00円 5日移動平均
36470.00円 14日夜間取引終値
36162.43円 ボリンジャーバンド2σ
35198.05円 ボリンジャーバンド3σ
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