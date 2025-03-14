　14日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比280円安の3万6470円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40984.35円　　ボリンジャーバンド3σ
40019.97円　　ボリンジャーバンド2σ
39417.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39130.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
39055.58円　　ボリンジャーバンド1σ
38784.93円　　75日移動平均
38592.30円　　200日移動平均
38091.20円　　25日移動平均
37790.00円　　一目均衡表・基準線
37126.82円　　ボリンジャーバンド-1σ
37120.00円　　一目均衡表・転換線
36790.03円　　13日日経平均株価現物終値
36770.00円　　5日移動平均
36470.00円　　14日夜間取引終値
36162.43円　　ボリンジャーバンド2σ
35198.05円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース