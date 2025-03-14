Ž¢¼«Ê¬¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ëŽ£¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¥Á¡¼¥à¤Ë°±Æ¶Á¡Ä¼«¸ÊÉ¾²Á¤È¥ê¡¼¥À¡¼»ñ¼Á¤Î°Õ³°¤Ê¶¦ÄÌÅÀ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÂçÌî±É°ì¡Ø¤Ç¤¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¡Ö1¿Í¤Î¤È¤¡×¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¡¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î·ë²Ì¤Ï¡ÖÉô²¼¤ÈÀÜ¤¹¤ëÁ°¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÃë´Ö¤«¤é¥Ó¡¼¥ë¡×¤ÇÉô²¼¤ò·Êµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤¿²áµî
¡Ö¤¤¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤Î¾ò·ï¤ò¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¼«¿È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ª°ã¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡×¤È²á¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î¥¿¦Î¨¤¬8³ä¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¡¢¤È¤¯¤Ë¾¦ÉÊÀèÊª¼è°ú¤Î±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Öµ¤¹ç¤È¤Éº¬À¡×¤¬Íê¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¥³¥é¡¢¤ä¤é¤ó¤«¤¤¡×¤È¡¢ÂÎ°é²ñÅª¤Ê±Ä¶È¼êË¡¤ÇÉô²¼¤ò½¾¤ï¤»¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·Êµ¤¤Å¤±¤È¾Î¤·¤Æ¡¢Ãë´Ö¤«¤éÉô²¼¤È¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤à¤Ê¤É¡¢º£¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÊýË¡¤Ç»Îµ¤¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤µ¤ËÅö»þ¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ½ËÊ¡Åª¤Ê¤¢¤êÊý¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¯¡¢»ä¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÀ®Ê¬¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡Öµ¤¹ç¤È¤Éº¬À¡×¡Ö¤¹¤¹¤¤Î¤Ç¤Î¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡×¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»ÙÊ§¤¤¤òºÑ¤Þ¤»¤¿»ä¤Ë¡¢Éô²¼¤¬°ìÎó¤ËÊÂ¤ó¤Ç¡¢¡Ö¤¢¤¶¡¼¤¹¡ª¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ë¸÷·Ê¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç·³Ââ¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
Éô²¼¤Ï»ä¤Î°Ø»Ò¡Ê»ÙÅ¹Ä¹¤È¤¤¤¦Ìò¿¦¡Ë¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ë¡¢»ä¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤é¤Ï¥ª¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤¤°ã¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ª¼ò¤ò°û¤á¤Ð°ì»þÅª¤Êµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º¬ËÜÅª¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Í¥½¨¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Éô²¼¤¬¡Ö»Å»ö¤½¤Î¤â¤Î¡×¤Ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¡¢¥¤¥¥¤¥¤ÈÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤¹¤¬»ä¤Ï¡¢¤¹¤¹¤¤Î¤ÇÉô²¼¤ò¥¤¥¥¤¥¤µ¤»¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÍâÆü¤Î»Å»ö¤ÎÎå¤ß¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌµÍý¤Ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Í¥¤ì¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¶¦ÄÌ¤·¤ÆÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌò³ä
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶È³¦¤Ø¡£IPO¡Ê¿·µ¬¸ø³«³ô¼°¡Ë¡õ»ñ¶âÄ´Ã£¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥³¡¼¥Á¥ó¥°¤ò¸¦µæ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤²ñµÄ¡×¤ÎÂç¶¶ÁµÂÀÏº»á¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤¬º¬ËÜ¤«¤éÊ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
±Ä¶È¿¦»þÂå¤Î»ä¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ì¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤À¡×¡Ö¥ª¥ì¤¬Àµ¤·¤¤¡×¡Ö¥ª¥ì¤Î¸À¤¦ÄÌ¤ê¤Ë¤¹¤ì¤ÐÀ®²Ì¤¬½Ð¤ë¡×¡Ö¥ª¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍè¤¤¡×¤È¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤Ê¹Í¤¨¤Ë´Ù¤ê¡¢Éô²¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¥ª¥ì¥ª¥ìº¾µ½¡×¤òÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¶¯À©Åª¤Ê¼êË¡¤ä°ìÊýÅª¤Ê»Ø¼¨¤ÇÉô²¼¤òÇû¤ê¤Ä¤±¡¢Èà¤é¤Î¼«¼çÀ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤²ñµÄ¡×¤Î¼êË¡¤ò³Ø¤ÖÃæ¤ÇÍý²ò¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Á°½Ò¤Î¡¢
¡ÖÉô²¼¤¬¼«¤é¤Î¤Ò¤é¤á¤¤òÂçÀÚ¤Ë°é¤á¤ë¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡×
¡ÖÉô²¼¤Î¿ÍÀ¸¤ò¥¨¥¥µ¥¤¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¡×
¤È¤¤¤¦¡¢Í¥¤ì¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¶¦ÄÌ¤·¤ÆÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌò³ä¤Ç¤¢¤ê¡¢
¡Ö²¿¤è¤ê¹¬±¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡Ê¾å»Ê¡Ë¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤³¤È¡×
¡Ö¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¤â¤È¤ÇÆ¯¤±¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¤ÈÉô²¼¤¬¿´¤«¤é¤Î´¶¼Õ¤òÊú¤¯¡¢¡Ö½ËÊ¡ÅªÂ¸ºß¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤
»ä¼«¿È¤Ë¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢
¡¦¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤¥Á¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¦¼«Ê¬¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¶ÈÀÓ¤ò¤â¤Ã¤È¾å¤²¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÊýË¡¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤
¤È¤¤¤¦Êý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢
¡¦¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤ì¤É¤â¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë
¡¦¥ê¡¼¥À¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤Á¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÌá¤ê¤¿¤¤
¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤è¤ê¤âµ»½Ñ¿¦¤Î¤Û¤¦¤¬³Ú¤·¤¤
¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÊý¤³¤½¡¢ËÜµ»ö¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«¸ÊÉ¾²Á¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¡¢¼ÂºÝ¤ÎÅ¬À¤È°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶½Ì£¿¼¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¡Ö¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¼Â¤ÏÍ¥¤ì¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¼«Ê¬¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¡Ö¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¿Í¤ÎÇ½ÎÏ
¤Ê¤¼¡¢¡Ö¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¡Ö¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î·çÅÀ¤äÉÔÆÀ°Õ¤µ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Ê¡á¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Ë¤Ï¡¢¼«¸ÊÇ§¼±ÎÏ¤¬¹â¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£¼«¸ÊÇ§¼±ÎÏ¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀ³Ê¤äÇ½ÎÏ¡¢»×¹Í¡¢´¶¾ð¤Ê¤É¤òÍý²ò¤¹¤ëÎÏ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«¸ÊÇ§¼±ÎÏ¤¬¹â¤¤¾Úµò¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï²Î¤¬¥Ø¥¿¤À¡×¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤²»Äø¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àµ¤·¤¤²»Äø¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Î²»Äø¤Î¥º¥ì¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÍýÁÛÅª¤Ê´ð½à¤äÂ¾¼Ô¤È¤ÎÈæ³Ó¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¸ÅÂå¥®¥ê¥·¥ã¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¥½¥¯¥é¥Æ¥¹¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬ÌµÃÎ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤Ï¸¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¹Í¤¨¡¢¡ÖÌµÃÎ¤ÎÃÎ¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤òÄó¾§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌµÃÎ¤ÎÃÎ¡×¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¼«¸ÊÇ§¼±¤Ç¤¤ë»ñ¼Á¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤òÎ¨¤¤¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢£¼«¸ÊÇ§¼±ÎÏ¤Î¹â¤¤¿Í¤ÈÄã¤¤¿Í
¡ü Æâ¾ÊÅª¤Ç¤¢¤ë¡§¼«Ê¬¤Î»×¹Í¤ä¸ÀÆ°¡¢ÂÖÅÙ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÊÆâ¾Ê¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¿´¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤³¤È¡Ë¡£
¡ü ¶¦´¶ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡§Éô²¼¤Î°Õ¸þ¤äÍ×Ë¾¤ò¤¯¤ß¼è¤ê¡¢´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ü ½ÀÆðÀ¤¬¹â¤¤¡§¼þ°Ï¤Î°Õ¸«¤äÈ¿±þ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢²þÁ±¤ËÅØ¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²á¿®¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢¼«¸ÊÉ¾²Á¤¬¼ÂºÝ¤ÎÇ½ÎÏ¤è¤ê¤â¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÊú¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü À®¸ù¤ò¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤Î·ë²Ì¤È¤·¡¢¼ºÇÔ¤ò³°ÅªÍ×°ø¤Î¤»¤¤¤Ë¤¹¤ë¡£
¡ü ¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¡¢ÊÐ¤Ã¤¿È½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¡£
¡ü Éô²¼¤Î°Õ¸«¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à¤Î»ëÅÀ¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ü ¼«Ê¬¤ÎÇ½ÎÏ¤ò²áÂçÉ¾²Á¤·¡¢ÌµËÅ¤Ê·èÄê¤ò²¼¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÍ¥¤ì¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤Î¶¦ÄÌÅÀ
·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤«¤é¡Ö¿Í¤Î¿´¤ò°·¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¡¼¥Á¡×¤Ø¤ÈÅ¾¿È¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢»ä¤ÏÁÈ¿¥¤Î¹ÔÆ°²þÁ±¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤ò¸«¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢Í¥¤ì¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¡Ê¡á½ËÊ¡Åª¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯¡Ö5¤Ä¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤òµÒ´Ñ»ë¤Ç¤¤ë
¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢Éô²¼¤Î¾õÂÖ¤òÀµ³Î¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤¦ÅÁ¤¨¤ë¤«¡×¡Ö¤É¤¦Ê¹¤¯¤«¡×¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢Éô²¼¤Î¾õ¶·¤äµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤¹¤ë»ëÅÀ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Éô²¼¤Î¾õÂÖ¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¼«¿È¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¡×¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Éô²¼¤Ø¤Î¶µ°éÊýË¡¤Ð¤«¤ê¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê»ØÆ³¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Í¥¤ì¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î¾õÂÖ¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ä¹Í¤¨Êý¡¢¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¤Ä¤á¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Éô²¼¤Î¿®Íê¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«
¢ÊÐ¸«¤Î¤Ê¤¤¡Ö·òÁ´¤Ê»ëÅÀ¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë
·òÁ´¤Ê»ëÅÀ¤È¤Ï¡¢ÀèÆþ´Ñ¤äÊÐ¸«¡¢»×¤¤¹þ¤ß¤ò»ý¤¿¤º¡¢¸øÊ¿¤ÇÃæÎ©Åª¤Ë¤â¤Î¤´¤È¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£Í¥¤ì¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï»×¹Í¤ÎÊÐ¤ê¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë¤â¤Î¤´¤È¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢Éô²¼¤òÉ¾²Á¤¹¤ëºÝ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¼«¿È¤ÎÊÐ¸«¤äÀèÆþ´Ñ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¸øÊ¿¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤¬Éô²¼¤òÊÐ¤ê¤Ê¤¯É¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éô²¼¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê¤¬¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
£¡ÖÉÕ¤½¾¤¦¼Ô¡Ê¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¡Ë¡×¤¬¤¤¤ë
·Ð±Ä³Ø¼Ô¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ£°ì¤ÎÄêµÁ¤Ï¡¢ÉÕ¤½¾¤¦¼Ô¤¬¤¤¤ë¤³¤È¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÉÕ¤½¾¤¦¡×¤È¤Ï¶¯À©¤ä¸¢°Ò¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¿®ÍêÀ¤ä¿Í´ÖÀ¤Ë´ð¤Å¤¡¢Éô²¼¤¬¼«¤é¤Î°Õ»×¤Ç½¾¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢Ìò¿¦¤ä¸ª½ñ¤¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤È¤¨¿·Æþ¼Ò°÷¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤½¤Î¿Í¤Ë¡ÖÉÕ¤½¾¤¦¡×¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤Î¿Í¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£±Ä¶È¿¦»þÂå¤Î»ä¤Ï¡¢°Ø»Ò¤È¤ª¼ò¤ÎÎÏ¤ò¸Ø¼¨¤·¤Æ¡ÖÉÕ¤½¾¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡×¤À¤±¤Ç¡¢»ä¤Ë¡ÖÉÕ¤½¾¤¦¼Ô¡×¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£À©Ìó¤ÎÃæ¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤«
¤Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ò·ï¤ÎÃæ¤Ç°ã¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë
¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢À©Ìó¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¤â²ò·èºö¤ò¸«¤¤¤À¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤òÀ®¸ù¤ØÆ³¤¯ÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¿Í¼ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤ÇÌµÍý¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö¡û¡û¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¥ê¥½¡¼¥¹¤ÎÉÔÂ¤òÃ²¤¯¤Î¤Ï¡¢ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸À¤¤Ìõ¤Ç¤¹¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡ÖÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¾ò·ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤É¤¦°ã¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤«¡×¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¾ò·ï¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¼«¿È¤ÎÃÎÀ¤äÀïÎ¬¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¥ê¡¼¥À¡¼1¿Í¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï²ò·è¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÎÏ¤ò·ë½¸¤·¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ²ÝÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡û¡û¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¡Ö¡û¡û¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡©¡×
¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë»×¹Í¤òÅ¾´¹¤¹¤ë¡£¡Ö¤Ç¤â¡×¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤É¤¦¤»¡×¤ÈÈÝÄêÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÊÒ¤Å¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡û¡û¤¹¤ë¡×
¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ë²Ì¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«¸ÊÇ§¼±ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ä»×¹Í¤Î·¹¸þ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÊÐ¸«¤äÀèÆþ´Ñ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê°Õ»×·èÄê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸·¤·¤¤¾ò·ï²¼¤Ç¤âºÇÅ¬¤Ê²ò·èºö¤ò¸«¤¤¤À¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼«Ê¬¼«¿È¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤É¤¦¤«
¥¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Á¤¬¹â¤¤
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤Ë¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¼Á¤ä¿ÍÀ¸¤Î¼Á¤Ï¡¢¤Þ¤®¤ì¤â¤Ê¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Á¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÂç¤¤¯2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¡ÖÂ¾¤Î¿Í¤È¹Ô¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤È¹Ô¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ëÆâ¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¡Ê¼«Ê¬¤Ë¸þ¤±¤¿¸ÀÍÕ¡Ë¤ä¤â¤Î¤Î¸«Êý¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤ä½¬´·¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥À¥á¤À¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¶µ¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¡ÖÀ®Ä¹¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÆÀ¤¿¡×¤È¼«Ê¬¤Ë¶µ¤¨¤ë¤«¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î¹ÔÆ°¤äÀ®²Ì¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÀ¤¤ÇÍ£°ìÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¤¹¡£Í¥¤ì¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¡Ö¿ÍÀ¸¤â¡¢»Å»ö¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¤â¤Î¤Î¸«Êý¤Ç·è¤Þ¤ë¡×¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤ó¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¡¢¡Ö1¿Í¤Î¤È¤¡×¤Ç·è¤Þ¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢¸ÇÄê´ÑÇ°¤ò¼êÊü¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
----------
ÂçÌî ±É°ì¡Ê¤ª¤ª¤Î¡¦¤¨¤¤¤¤¤Á¡Ë
¡Ö¤¹¤´¤¤²ñµÄ¡×¸ø¼°¥³¡¼¥Á
³ô¼°²ñ¼Ò°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤ÈÂåÉ½¼èÄùÌò¡£1967Ç¯ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£1990Ç¯Àì½¤Âç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¶È¡£2009Ç¯3·î¡¢¼ç¤¿¤ë·Ð±Ä»ñ¸»¤Î¿Íºà¡¦¥â¥Î¡¦¤ª¶â¡¦ÀïÎ¬¤Î·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬»²ËÅ¼¼³ô¼°²ñ¼ÒÀßÎ©¡£¤¹¤´¤¤²ñµÄ¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÀì¿´¤·¤Æ16Ç¯ÌÜ¡£2012Ç¯¤Ë¤ÏÁÏ»Ï¼Ô¥Ï¥ï¡¼¥É¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¥¢¥ï¡¼¥É¤ò¼õ¾Þ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ª¤è¤½130¼Ò1400¿Í°Ê¾å¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¡Ê¡Ö¤¹¤´¤¤²ñµÄ¡×¸ø¼°¥³¡¼¥Á ÂçÌî ±É°ì¡Ë