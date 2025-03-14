¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¡ª¡¡¥Ö¥ë¡¼¥Î¤Î¥Ï¥Ã¥È¤Çµ×ÊÝ·ú±Ñ¥¹¥¿¥á¥ó¤Î10¿Í¥½¥·¥¨¥À·âÇË¡ÚEL¡Û
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°(EL)¤Î¥é¥¦¥ó¥É16¡¦2nd¥ì¥°¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥Évs¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤¬13Æü¤Ë¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥È¥é¥Ã¥Õ¥©¡¼¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Û¡¼¥à¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬4-1¤Ç¾¡Íø¡£¤³¤Î·ë²Ì¡¢2Àï¹ç·×5-2¤Ç½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥½¥·¥¨¥À¤ÎMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï76Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇÀè¾¡¤òÆ¨¤¹¤â¡¢1-1¤Î¥É¥í¡¼¤È¤¤¤¦ºÇÄã¸Â¤Î·ë²Ì¤Ç½éÀï¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Àè½µËö¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏÎôÀªÉ¬»ê¤È»×¤ï¤ì¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤ò1-1¤Î¥É¥í¡¼¤Ç½ª¤¨¡¢°¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¥ì¥°¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ï¤½¤Î»î¹ç¤«¤éÀèÈ¯3¿Í¤òÊÑ¹¹¡£Éé½ý¤·¤¿¥è¥í¤ÎÂåÌò¤ËEL¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¥Ø¥ô¥ó¡¢¥ê¥ó¥Ç¥í¥Õ¡¢¥¨¥ê¥¯¥»¥ó¤ËÂå¤¨¤Æ¥É¥ë¥°¡¢¥Û¥¤¥ë¥ó¥É¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÀèÀ©¤òµö¤¹¤âÄÉ¤¤¤Ä¤¯·Á¤Ç½éÀï¤ò½ª¤¨¤¿¥½¥·¥¨¥À¡£Àè½µËö¤Î¥»¥Ó¡¼¥¸¥ãÀï¤Ç¤ÏÂçÉý¤Ê¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ0-1¤ÎÇÔÀï¤òµÊ¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¸ø¼°Àï1Ê¬¤±3ÇÔ¤Î¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ÇÅ¨ÃÏ¤Ç¤ÎÂç°ìÈÖ¤ËÎ×¤ó¤À¡£¥¤¥Þ¥Î¥ë´ÆÆÄ¤Ï¥»¥Ó¡¼¥¸¥ãÀï¤Ç²¹Â¸¤·¤¿¼çÎÏ¤òÉüµ¢¤µ¤»¡¢µ×ÊÝ¤ä¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¡¢¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤é¤¬¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£
Á°²óÂÐÀï¤Ï¥¯¥í¡¼¥º¤ÊÅ¸³«¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î°ìÀï¤Ç¤ÏÁá¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¯¡£9Ê¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥¨¥ë¥¹¥È¥ó¥É¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤¬DF¥Ç¡¦¥ê¥Õ¥È¤È¸òºø¡£¤³¤ì¤¬¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¡¢2ÀïÏ¢Â³¤ÇPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ò¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤¬¼«¤é±¦¶ù¤Ø½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¥Û¡¼¥à¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤âÄ¾¸å¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£16Ê¬¡¢¥«¥¼¥ß¥í¤ÎÉâ¤µå¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤«¤é¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥Û¥¤¥ë¥ó¥É¤¬È¿±þ¡£DF¥¹¥Ù¥ë¥Ç¥£¥¢¤È¸òºø¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â¼éÈ÷Â¦¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤Ê¤Ã¤ÆPK¤Ë¡£¤³¤ì¤ò¥¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Î¤¬ÎäÀÅ¤Ë·è¤áÀÚ¤Ã¤¿¡£
¤È¤â¤ËPK¤Ç1ÅÀ¤º¤Ä¤òÃ¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤è¤ê²¡¤·¹þ¤à·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Ï¥É¥ë¥°¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤äÁ°Àþ3Ëç¤ÎÍí¤ß¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»å¸ý¤ò¸«¤¤¤À¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥¶¡¼¥¯¥Ä¥£¡¼¤Îº¸¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥Û¥¤¥ë¥ó¥É¤Î¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â±¦¤Îµ×ÊÝ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¹¶·â¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¡£¤½¤Îµ×ÊÝ¤Ï27Ê¬¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼Î®¤ì¤«¤é¥Ë¥¢¤òÁÀ¤Ã¤¿º¸Â¥·¥å¡¼¥È¡£32Ê¬¤Ë¤ÏÆÀ°Õ¤Î¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯ÉÕ¶á¤Þ¤ÇÀÚ¤ê¹þ¤ó¤ÇºÆ¤Óº¸Â¤ò¿¶¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁê¼ê¼éÈ÷¿Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÁø¤¦¡£
Á°È¾½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÍ¥Àª¤Î»þ´ÖÂÓ¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¥É¥ë¥°¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ä¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¯¥í¥¹¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤È¤¤¤¦·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢¥½¥·¥¨¥À¤¬[5-4-1]¤Î¸å¤í½Å¿´¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬³«»ÏÁá¡¹¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Î¥É¥ë¥°¤È¥¨¥ë¥¹¥È¥ó¥É¤Î¸òºø¤Ç¤³¤Î»î¹ç2ËÜÌÜ¤ÎPK¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤³¤ì¤ò¥¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Î¤¬±¦¶ù¤Ø½³¤ê¹þ¤ó¤Ç50Ê¬¤Î¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤È¤·¤¿¡£
¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤Ã¤¿¥½¥·¥¨¥À¤Ï55Ê¬¤Ë3ËçÂØ¤¨¤ò´º¹Ô¤·¡¢¥¢¥é¥ó¥Ö¥ë¡¢¥È¥¥¥ê¥¨¥ó¥Æ¥¹¡¢¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤ÎÅêÆþ¤Ç¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¡£¤À¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤³¤Î¸òÂåºö¤¬Î¢ÌÜ¤Ë¡£
63Ê¬¡¢¥¶¡¼¥¯¥Ä¥£¡¼¤ÎÇØ¸å¤òÁÀ¤Ã¤¿¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ë¥É¥ë¥°¤¬È´¤±½Ð¤¹¤È¡¢Æþ¤ìÂØ¤ï¤é¤ì¤¿¥¢¥é¥ó¥Ö¥ë¤¬ÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢DOGSO¤Ç¤Î·èÄêµ¡ÁË»ß¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨¿ôÅªÉÔÍø¤òÇØÉé¤Ã¤¿¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤Ï76Ê¬¤Ëµ×ÊÝ¤ò²¼¤²¤Æ¥ª¥¹¥«¡¼¥ë¥½¥ó¤òºÇÁ°Àþ¤ËÅêÆþ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¿ôÅªÍ¥°Ì¤ò³è¤«¤·¤¿¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÍ¥Àª¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢87Ê¬¤Ë¤Ï¥í¥ó¥°¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥Î¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤«¤é±¦Â¤ÎÂÐ³Ñ¥·¥å¡¼¥È¤òº¸¶ù¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï¥À¥í¥È¤Ë¤â¥È¥É¥á¤Î4ÅÀÌÜ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç²÷¾¡¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¥ê¥è¥ó¤ÎÂÔ¤Ä½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·èÄê¡£ÇÔ¤ì¤¿¥½¥·¥¨¥À¤ÏÌµÇ°¤Î¥Ù¥¹¥È16ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É 4-1(AGG:5-2) ¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À
¡Ú¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¡Û
¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹(Á°16[PK]¡¢¸å5[PK]¡¢¸å42)
¥¸¥ª¥´¡¦¥À¥í¥È(¸å46)
¡Ú¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Û
¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë(Á°10[PK])
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇÀè¾¡¤òÆ¨¤¹¤â¡¢1-1¤Î¥É¥í¡¼¤È¤¤¤¦ºÇÄã¸Â¤Î·ë²Ì¤Ç½éÀï¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Àè½µËö¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤ÏÎôÀªÉ¬»ê¤È»×¤ï¤ì¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤ò1-1¤Î¥É¥í¡¼¤Ç½ª¤¨¡¢°¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¥ì¥°¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ï¤½¤Î»î¹ç¤«¤éÀèÈ¯3¿Í¤òÊÑ¹¹¡£Éé½ý¤·¤¿¥è¥í¤ÎÂåÌò¤ËEL¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¥Ø¥ô¥ó¡¢¥ê¥ó¥Ç¥í¥Õ¡¢¥¨¥ê¥¯¥»¥ó¤ËÂå¤¨¤Æ¥É¥ë¥°¡¢¥Û¥¤¥ë¥ó¥É¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
Á°²óÂÐÀï¤Ï¥¯¥í¡¼¥º¤ÊÅ¸³«¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î°ìÀï¤Ç¤ÏÁá¤¤»þ´ÖÂÓ¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¯¡£9Ê¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥¨¥ë¥¹¥È¥ó¥É¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤¬DF¥Ç¡¦¥ê¥Õ¥È¤È¸òºø¡£¤³¤ì¤¬¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¡¢2ÀïÏ¢Â³¤ÇPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ò¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤¬¼«¤é±¦¶ù¤Ø½³¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¥Û¡¼¥à¤ÇÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤âÄ¾¸å¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£16Ê¬¡¢¥«¥¼¥ß¥í¤ÎÉâ¤µå¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤«¤é¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥Û¥¤¥ë¥ó¥É¤¬È¿±þ¡£DF¥¹¥Ù¥ë¥Ç¥£¥¢¤È¸òºø¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤â¼éÈ÷Â¦¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤Ê¤Ã¤ÆPK¤Ë¡£¤³¤ì¤ò¥¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Î¤¬ÎäÀÅ¤Ë·è¤áÀÚ¤Ã¤¿¡£
¤È¤â¤ËPK¤Ç1ÅÀ¤º¤Ä¤òÃ¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤ÊÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤è¤ê²¡¤·¹þ¤à·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Ï¥É¥ë¥°¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤äÁ°Àþ3Ëç¤ÎÍí¤ß¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»å¸ý¤ò¸«¤¤¤À¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¥¶¡¼¥¯¥Ä¥£¡¼¤Îº¸¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥Û¥¤¥ë¥ó¥É¤Î¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤â±¦¤Îµ×ÊÝ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¹¶·â¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¡£¤½¤Îµ×ÊÝ¤Ï27Ê¬¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼Î®¤ì¤«¤é¥Ë¥¢¤òÁÀ¤Ã¤¿º¸Â¥·¥å¡¼¥È¡£32Ê¬¤Ë¤ÏÆÀ°Õ¤Î¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯ÉÕ¶á¤Þ¤ÇÀÚ¤ê¹þ¤ó¤ÇºÆ¤Óº¸Â¤ò¿¶¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁê¼ê¼éÈ÷¿Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÁø¤¦¡£
Á°È¾½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤¿¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÍ¥Àª¤Î»þ´ÖÂÓ¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢¥É¥ë¥°¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ä¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¯¥í¥¹¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î°ìÊâ¼êÁ°¤È¤¤¤¦·Á¤È¤Ê¤ê¡¢¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢¥½¥·¥¨¥À¤¬[5-4-1]¤Î¸å¤í½Å¿´¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬³«»ÏÁá¡¹¤Ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Î¥É¥ë¥°¤È¥¨¥ë¥¹¥È¥ó¥É¤Î¸òºø¤Ç¤³¤Î»î¹ç2ËÜÌÜ¤ÎPK¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¤³¤ì¤ò¥¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Î¤¬±¦¶ù¤Ø½³¤ê¹þ¤ó¤Ç50Ê¬¤Î¾¡¤Á±Û¤·¥´¡¼¥ë¤È¤·¤¿¡£
¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤Ã¤¿¥½¥·¥¨¥À¤Ï55Ê¬¤Ë3ËçÂØ¤¨¤ò´º¹Ô¤·¡¢¥¢¥é¥ó¥Ö¥ë¡¢¥È¥¥¥ê¥¨¥ó¥Æ¥¹¡¢¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢¤ÎÅêÆþ¤Ç¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¡£¤À¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤³¤Î¸òÂåºö¤¬Î¢ÌÜ¤Ë¡£
63Ê¬¡¢¥¶¡¼¥¯¥Ä¥£¡¼¤ÎÇØ¸å¤òÁÀ¤Ã¤¿¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ë¥É¥ë¥°¤¬È´¤±½Ð¤¹¤È¡¢Æþ¤ìÂØ¤ï¤é¤ì¤¿¥¢¥é¥ó¥Ö¥ë¤¬ÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢DOGSO¤Ç¤Î·èÄêµ¡ÁË»ß¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤¬·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ë²Ã¤¨¿ôÅªÉÔÍø¤òÇØÉé¤Ã¤¿¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤Ï76Ê¬¤Ëµ×ÊÝ¤ò²¼¤²¤Æ¥ª¥¹¥«¡¼¥ë¥½¥ó¤òºÇÁ°Àþ¤ËÅêÆþ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¿ôÅªÍ¥°Ì¤ò³è¤«¤·¤¿¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÍ¥Àª¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢87Ê¬¤Ë¤Ï¥í¥ó¥°¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤Î¥é¥¹¥È¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥Î¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤«¤é±¦Â¤ÎÂÐ³Ñ¥·¥å¡¼¥È¤òº¸¶ù¤ËÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï¥À¥í¥È¤Ë¤â¥È¥É¥á¤Î4ÅÀÌÜ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç²÷¾¡¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬¥ê¥è¥ó¤ÎÂÔ¤Ä½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·èÄê¡£ÇÔ¤ì¤¿¥½¥·¥¨¥À¤ÏÌµÇ°¤Î¥Ù¥¹¥È16ÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É 4-1(AGG:5-2) ¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À
¡Ú¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¡Û
¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹(Á°16[PK]¡¢¸å5[PK]¡¢¸å42)
¥¸¥ª¥´¡¦¥À¥í¥È(¸å46)
¡Ú¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡Û
¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë(Á°10[PK])