オープン早々話題の新店！ 鶏と魚介のリッチでまろやかな中華そばと、自家製芝麻醤を使った担々麺（東京・方南町）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は方南町駅近くにオープンし、既に人気を集めているラーメン店。鶏と魚介のリッチでまろやかなスープが、飲み干したくなると人気を呼んでいます。

創作麺 ひとすじ(東京・方南町)

特上中華そば 出典:特盛ヒロシさん

2025年2月、方南町駅から徒歩2分ほどの場所に、煮干しだしの中華そばと、香り豊かな担々麺を提供する「創作麺 ひとすじ」がオープンしました。店主さんの経歴は非公開ですが、過去に有名店とのコラボ経験があるそうで、オープン早々話題になっています。

器や箸、レンゲなどにも拘りが感じられます 写真:お店から

清潔感のある店内は、さまざまな種類の木材が細かく貼られた天井や、高級感のあるお手洗いなど、そこかしこにこだわりが感じられます。木の温もりを感じるお洒落な空間に、客席はL字形のカウンター6席。目の前で調理する様子を見ることができます。器やお箸などもお洒落で、女性一人でも食事をしやすい雰囲気です。

中華そば 出典:赤星大好きさん

「中華そば」1,300円は、サラッとした化学調味料不使用のスープで、鶏と煮干しなど魚介のうまみたっぷり。小麦の風味豊かな三河屋製麺の中細ストレート麺がスープによく絡みます。肩ロースとモモの2種類のチャーシューは、桜の木とザラメ、ブランデーで燻製したこだわりの低温調理チャーシューです。食感の良い太メンマと九条ネギがおいしさを引き立てます。

担々麺 出典:kane9_3320031さん

「坦々麺」1,350円は、自家製芝麻醤にピーナッツではなくカシューナッツを使用。上質な油で丁寧に素揚げし、2日間冷蔵庫で寝かせてから担々麺のスープに使い、揚げた後のカシューナッツの香りが移った油も調味料として無駄なく使用しているそうです。濃厚なスープに辣油のピリッとした辛さと花椒の風味がほどよいアクセントになっていて、中細ストレート麺との相性も抜群です。具はたっぷりの肉味噌にしっとりとしたチャーシュー、チンゲン菜とボリューミー。

特上中華そば 出典:チーム191さん

「特上中華そば」1,800円と「特上坦々麺」1,850円は、チャーシューが3枚になり、半熟加減がたまらない味玉、海老と肉の2種類のワンタンが入ります。

「せいろセット」のジューシーな焼売 写真:お店から

また「せいろセット」もあり、餡がぎっしり詰まったジューシーな焼売が2つ付きます。粗めに挽いた黒豚の濃厚なうまみが楽しめると、こちらも好評です。

「炙り肉玉丼」 写真:お店から

サイドメニューには、しっとりやわらかなチャーシューがたっぷりのった「チャーシュー丼」500円や、店主秘伝の醤油などで煮ている炙りチャーシューと濃厚な卵黄が絶妙なハーモニーの「炙り肉玉丼」500円を用意しています。

今後夜限定で「味噌ラーメン」の提供も予定しているそうなので、そちらも楽しみですね。オープン早々、クオリティの高いラーメンが人気を集めている「創作麺 ひとすじ」。席数は6席と少ないため、訪問の際は時間に余裕を持ってお出かけください。

食べログレビュアーのコメント

担々麺 出典:マーコラーメンさん

『まず中華そばに関しては、清湯というか少し濁りがあるスープながらも圧倒的なコクが炸裂し、且つ、鶏油と「和」の味が口の中で広がる、なんというかライト動物魚介スープ状態。上記、細かいことは抜きにして戦闘力高い物語である。

一方、担々麺に関しては・・・「レベル高すぎ晋作」である。

ファーストアタックこそ酸味主体の味わいながらも、肉味噌などを混ぜることで

様々な旨味および辛みそして濃厚感がフュージョンしまくり、

全くレンゲがと止まらない状態が炸裂する。

麺に関しては中華そば、担々麺どちらも三河屋製麺の細麺で、

麺のコシというよりも絡み重視麺で、スープとの相性は最強に良い。

過去に凄い経歴を持つ店主という事で、やはり提供するラーメンはハイ戦闘力の逸品で

また一つとんでもない新店が誕生した2月1日であった』(マーコラーメンさん)

特上中華そば 出典:特盛ヒロシさん

『私は、特上中華そば+せいろセット(2050円)を注文しました。

席はカウンターのみの6席!席数少なめ、厨房まぁ広め … 名店の証!カウンターや器、お皿、レンゲなどいいものを使っている!

待つこと …. 10分!特上中華そば 登場

見た目 ……

美しいスープ!鶏油がまたキレイ!味玉、チャーシュー3枚、海老ワンタン、肉ワンタン、メンマ!トッピング綺麗な盛り付け!豪華特上!麺もキレイで素晴らしい!

味は ……

おいしい!鶏の旨み、魚介も … 上品さある醤油スープ!ワンタンもチャーシューもめちゃめちゃ旨い!麺は、三河屋製麺さんのパッツン系のストレート麺の細麺で、スープにマッチし、おいしい!かなり量があり、多すぎじゃあない!スープがうまいので、飽きない!味玉もかなり美味しかったです。本当に本当に何もかも美味しかった!池袋の五感さん以来の衝撃!

せいろ蒸しの焼売もかなり美味しかったです。注文は、マストです。

うわぁ〜 … 坦々麺も気になる!

接客担当の女将さんの人柄も接客も素晴らしく、大将も若女将も雰囲気よかった!』(特盛ヒロシさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆創作麺 ひとすじ住所 : 東京都杉並区方南2-18-6TEL : 03-5929-9303

文:佐藤明日香

