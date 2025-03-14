¡Ú²¤½£¥ê¡¼¥°¡Û¥½¥·¥¨¥À16¶¯ÇÔÂà¡Ä2ÅÙPK¸¥¾å¡õ¿ôÅªÉÔÍø¶Á¤¥Þ¥óUÅ¨ÃÏ¤Ç»´ÇÔ¡¡µ×ÊÝ¤ÏÀèÈ¯¤âÆÀÅÀ¤Ê¤é¤º
¡¡¡þ²¤½£¥ê¡¼¥°·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀïÂè2Àï¡¡R¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É1¡¼4¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼U¡Ê2025Ç¯3·î13Æü¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤ÎÆüËÜÂåÉ½MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬13Æü¡¢²¤½£¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1²óÀïÂè2Àï¤ÎÅ¨ÃÏ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡ËÀï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤¹¤ë¤âÌµÆÀÅÀ¡£Ì£Êý¤¬1¿ÍÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê1¡¼4¤ÈÇÔÀï¡£2Àï¹ç·×2¡¼5¤ÇÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾6Ê¬¡¢µ×ÊÝ¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿Ì£Êý¤Ø¥Ñ¥¹¡£¤³¤ì¤òDF¥¨¥ë¥¹¥È¥ó¥É¤¬±¦Â¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤ÀFW¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤¬Áê¼ê¤ÈÀÜ¿¨¡£VARÈ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤ÈÆ±10Ê¬¡¢FW¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤¬·è¤áÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·Æ±16Ê¬¡¢¼«¿Ø¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇDF¥¹¥Ù¥ë¥Ç¥£¥¢¤¬¥¯¥í¥¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀFW¥Û¥¤¥ë¥ó¥É¤òÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤PK¤ò¸¥¾å¡£MF¥Ö¥ë¡¼¥Î¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ËPK¤ò·è¤á¤é¤ì1¡¼1¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾5Ê¬¡¢º£ÅÙ¤ÏDF¥¨¥ë¥¹¥È¥ó¥É¤¬¼«¿Ø¥¨¥ê¥¢Æâ¤ÇMF¥É¥ë¥°¤ÈÀÜ¿¨¡£ºÆ¤ÓPK¤ò¸¥¾å¤·¡¢MF¥Ö¥ë¡¼¥Î¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë2ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤é¤ìµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡ÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤¤R¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¸åÈ¾18Ê¬¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎDF¥¢¥é¥ó¥Ö¥ë¤¬°ìÈ¯Âà¾ì¡£È´¤±¤é¤ì¤¿¤éGK¤È1ÂÐ1¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ÇMF¥É¥ë¥°¤òÅÝ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼ç¿³¤«¤é¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿ôÅªÉÔÍø¤È¤Ê¤ë¤ÈÆ±42Ê¬¡¢MF¥Ö¥ë¡¼¥Î¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ë¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òµö¤¹¤Ê¤ÉÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¼ºÅÀ¤·1¡¼4¤Ç»î¹ç½ªÎ»¡£
¡¡µ×ÊÝ¤ÏÂè1Àï¤ËÂ³¤PKÃ¥¼è¤Îµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¹¶·â¿Ø¤ò¤±¤ó°ú¡£Á°È¾32Ê¬¤Ë¤ÏÆÀ°Õ¤Î¥À¥Ö¥ë¥¿¥Ã¥Á¤ÇÁê¼ê¥Þ¡¼¥¯2¿Í¤ò¿¶¤êÀÚ¤ë¤È¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°Ãæ±û¤Çº¸Â¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢Áê¼êDF¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤µ¤ì¥´¡¼¥ë¤Ê¤é¤º¡£¸åÈ¾¤Ï¹¥µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ºÆ±31Ê¬¤ËÅÓÃæ¸òÂå¡£16¶¯ÇÔÂà¤ÇÎÞ¤ò¤Î¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£