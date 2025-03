河村勇輝がGリーグの舞台で輝きを放っている。メンフィス・ハッスルに所属する河村はソルトレイクシティ・スターズとの対戦に先発出場し、16得点15アシストのダブルダブルを達成した。チームは119-121で敗れたものの、前半だけで8アシストと圧巻のパフォーマンスを見せている。



『ESPN+』で放映されたこの試合で特に大きな反響を呼んだのは1Qの残り1分のプレイだ。相手選手が密集するゴール下でボールを受け取るとそのままビハインドザバックでオープンの選手にパスを送る驚愕のパスを披露すると実況は大興奮。『X』では公式アカウントである『NBA G League』も「河村勇輝はバスケの魔法使いだ!」というコメントともに動画を公開している。



今季からメンフィス・グリズリーズと2way契約を結んだ河村は、本契約を勝ち取るために奮闘中。スーパースターの巣窟であるNBAで戦う姿を期待したいところだ。





Yuki Kawamura is a wizard with the rock!



The @memgrizz two-way signee dishes his 8th assist of the first-half for the @MemphisHustle on ESPN+. pic.twitter.com/PqkEa933Iy