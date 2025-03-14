＜個人投資家の予想＞ 03月14日 06時 ＜個人投資家の予想＞ 03月14日 06時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(3770) ザッパラス 東証スタンダード

(3350) メタプラ 東証スタンダード

(3070) ジェリビンズ 東証グロース

(4588) オンコリス 東証グロース

(3563) Ｆ＆ＬＣ 東証プライム



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場

(8894) レボリュー 東証スタンダード

(7201) 日産自 東証プライム

(8267) イオン 東証プライム

(3823) ＷＨＤＣ 東証スタンダード

(6966) 三井ハイテク 東証プライム





出所：MINKABU PRESS



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