ビーコン式で解く！　TOEIC(R) の文法・語彙難問ドリル　 -- 選択肢にある単語の派生語が並んだ「品詞問題」編【ラジオビジネス英語】

TOEIC® L&RテストのPart 5では、4択の穴埋め問題形式で文法や語彙の知識が問われます。ハイスコアを獲得するには、上級者の苦手なポイントに的を絞った難問対策が有効です。英語力の底上げとスコアアップが同時に実現できるビーコン式メソッドで、ハイスコアを達成させましょう。



今回取り上げるのは、選択肢にある単語の派生語が並んだ品詞問題。選択肢で問われる品詞は、名詞・動詞・形容詞・副詞の4つです。文構造を正確に把握する力に加え、それぞれの品詞が持つ役割を理解しているかが問われます。空所が名詞を修飾する場合でも、安易に形容詞を選ばないように注意しましょう。



品詞問題

次の英文の空所に入る最も適切なものを(A)~(D) から1つ選びましょう。

※英文の訳と解答解説は、問題2の後に掲載しています。

1. Although Bright Edu Inc. was facing financial hardship last quarter, President Kubo’s leadership helped the company ------- operations.



(A) stabilizer

(B) stabilization

(C) stabilizing

(D) stabilize



2. All new recruits at SmartPro Insurance will thoroughly learn about the organization’s ------- policy during the training sessions.



(A) confident

(B) confidence

(C) confidentiality

(D) confidentially



英文の訳と解答解説

1. 正解(D)

前四半期にBright Edu社は財政難に直面していましたが、クボ社長のリーダーシップによって、同社は経営を安定させました。

解説 helpは、〈help+目的語+(to) do〉で「(目的語)が~するのに役立つ」という表現になる。空所に動詞の(D)「~を安定させる」を入れると、「クボ社長のリーダーシップが、会社が経営を安定させるのに役立った」という意味になり、文意が通る。よって、(D)が正解。

名詞の(A)「安定させる人[もの]」と(B)「安定」は、空所前後の名詞companyやoperationsと結び付いて複合名詞となる可能性も考えられるが、文意が通らない。形容詞の働きを持つ(C)「安定させる」も、やはり文意が通らないため不適切。

2. 正解(C)

SmartPro保険会社の新入社員は全員、研修期間に組織の守秘義務方針について徹底的に学びます。

解説 空所の直後にpolicy「方針」という名詞があるので、正解候補は名詞を修飾できる形容詞の(A)「自信がある」と、〈名詞+名詞〉で複合名詞となる名詞の(B)「自信」、(C)「機密性」の3つ。confidentiality policyで「守秘義務方針」という複合名詞になる(C)を空所に入れると、「新入社員が研修期間に守秘義務方針について学ぶ」となり文意が通る。よって、(C)が正解。

(A)と(B)はいずれも文意が通らないため不適切。(D)「内密に」は副詞。

TOEIC is a registered trademark of Educational Testing Service (ETS).

This website is not endorsed or approved by ETS.

※L&R means LISTENING and READING.



Media Beacon (メディアビーコン)

1999年創業。語学に特化した教材制作会社。TOEIC®、英検®、TOEFL®をはじめとする英語の資格試験から、子供英語、中学・高校英語、英会話、ビジネス英語まで、英語教材全般の執筆・制作を幅広く行う。著書に『TOEIC® L&R TEST ハイスコア獲得最強英単語』(ベレ出版)、『TOEIC® L&Rテスト 全パートをひとつひとつわかりやすく。』(Gakken)などがある。YouTube「ビーコン イングリッシュ チャンネル」・公式LINEにて、英語学習に役立つ情報を配信中。

■「NHKテキスト ラジオビジネス英語 2025年4月号」より

■文 Media Beacon