¡Ú¥¨¥¥¹¥Ý±ØÅÁ¡Û¼çºÅ¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹Îò»ËÅª°ìÀï¤Ø¤Î»×¤¤¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡±ØÅÁ³¦»Ë¾å½é¤á¤ÆÂç³Ø¤È¼Â¶ÈÃÄ¤ÎÍÎÏ¥Á¡¼¥à¤¬Ä¾ÀÜÂÐ·è¤¹¤ë¡Ö£Á£Ã£Î¡¡£Å£Ø£Ð£Ï¡¡£Å£Ë£É£Ä£Å£Î¡Ê¥¨¥¥¹¥Ý±ØÅÁ¡Ë¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢Âçºå¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢¼çºÅ¤¹¤ëÄ«ÆüÊüÁ÷¥°¥ë¡¼¥×¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Îò»ËÅª°ìÀï¤Ø¹þ¤á¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Åö¥ì¡¼¥¹¤Ï£±£¹£·£°Ç¯¤ÎÂçºåËüÇî¤Î³«ºÅÃÏ¤Ç¤¢¤ëËüÇîµÇ°¸ø±à¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢£´·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ëÌ´½§¤Þ¤Ç¤Î£·¶è´ÖÌó£µ£µ¥¥í¤Î¥³¡¼¥¹¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¡£Æ±Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö£²¤Ä¤ÎËüÇî¤ò¤Ä¤Ê¤°¤³¤È¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´ê¤¤¤òÉ½¸½¤·¤¿¤¤¡£¥³¡¼¥¹¤Ï£±£¹£·£°Ç¯¤«¤éÌó£µ£µÇ¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÄ¹¤µ¤ËÀßÄê¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡´ë²è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌó£²Ç¯Á°¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç´ØÀ¾ËüÇî¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±ØÅÁ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ï¥ï¥±¤¬¤¢¤ë¡£Æ±Ã´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÂçºå¤ÏËüÇî¤¬£²²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÀ¤³¦Åª¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤ÅÔ»Ô¡£Á°²ó¤Ï¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤â¿·¤·¤¤ËüÇî¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë²¿¤«¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ë±ØÅÁ¤Ï¥¿¥¹¥¤ò¤Ä¤Ê¤°¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÁÀ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ç¤ÏÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç³èÌö¤¹¤ëÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¡¦¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬À¤³¦¤ÇÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Âç³ØÀ¸ÂÐ¼Â¶ÈÃÄ¤ÎÌ´ÂÐ·è¤Î¼Â¸½¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£Ìó£±Ç¯Á°¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¸ò¾Ä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¾ãÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ·Á¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬ÆüËÜÁ´ÂÎ¤ËÌ´¤ä´õË¾¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤é¤Îº¬ËÜ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï´ûÂ¸¤Î³µÇ°¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿Ä©Àï¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö±ØÅÁ¤Î·Á¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡¢Âç³ØÀ¸¤È¼Â¶ÈÃÄ¤¬Ä¾ÀÜÂÐ·è¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾Íè¤Î±ØÅÁ³¦¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ÕµÁ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç³Ø¤«¤é¤ÏÈ¢º¬±ØÅÁÇÆ¼Ô¤ÎÀÄ³ØÂç¡¢¶ðÂç¡¢¹ñ³Ø±¡Âç¤é¤¬»²Àï¡£¼Â¶ÈÃÄ¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼±ØÅÁÇÆ¼Ô¤Î°°²½À®¤È²Ö²¦¤¬£±£³Æü¤Ë½Ð¾ì¼Âà¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤â¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£±ØÅÁ¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬°ìÅÙ¤ÏÁÛÁü¤·¤¿¥Ó¥Ã¥¯¥Þ¥Ã¥Á¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤«¡£