¡Ú°å¼Ô¤¬¶µ¤¨¤ë¡Û¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¿©¤Ù¤ë¿Í¤ÏÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡Ä60Ç¯¤ÎÅý·×Åª¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤ÇÆÍ¤»ß¤á¤¿¡Ö·ò¹¯¤ÎË¡Â§¡×¤ÎÀµÂÎ
¡Ö°ìÀ¸¡¢ÉÂµ¤¤ËÇº¤Þ¤º¤ËÀ¸¤¤¿¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¡©¡×
1963Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖCIRCS¸¦µæ¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î·ò¹¯¤Î¡ÖÉáÊ×Åª¤ÊË¡Â§¡×¤ò¸«½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë1Ëü¿Í¤ò60Ç¯´ÖÄÉÀ×Ä´ºº¤·¤¿ÆüËÜ¤Îºâ»ºÅª¸¦µæ¤À¡£
°åÎÅ¡ßÅý·×¤Îµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡ÖÀ¸³¶¡¢·ò¹¯Åª¤ËÄ¹À¸¤¤¹¤ë¿Í¤Î½¬´·¡×¤òÄêÅÀ´ÑÂ¬¤Ç¸¦µæ¤·Â³¤±¤¿ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î·ò¹¯¤òÃÏ°èÈæ³Ó¤ÇÅ°ÄìÄ´ºº¤·¤¿À¤³¦ºÇÄ¹¤ÎÅý·×¸¦µæ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀäÂç¤Ê¿®ÍêÀ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°µÅÝÅª¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹ÎÏ¤ò¸Ø¤ëËÜ¸¦µæ¤¬ÆÍ¤»ß¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï·ò¹¯¤Ê¿Í¤Û¤É¡¢¡Ö·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ë½¬´·¡×¤òÌµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾×·â¤Î»ö¼Â¤À¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î½¬´·¤ÎÀµÂÎ¤Ï²¿¤«¡© ÏÃÂê¤Î¿·´©¡Ø10000¿Í¤ò60Ç¯´ÖÄÉÀ×Ä´ºº¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿·ò¹¯¤Ê¿Í¤Î¾®¤µ¤Ê½¬´·¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ô¤¢¤ëË¡Â§¤ÎÃæ¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¿©»ö¤Î½¬´·¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
60Ç¯Ä¶¤Î¥Ç¡¼¥¿¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤¨¤ë¡Ö¿¿¼Â¡×
¡¡»ä¤Ï±Ö³Ø¼Ô·ó°å¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö±Ö³Ø¡Ê¤¨¤¤¬¤¯¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤ËÆëÀ÷¤ß¤¬¤Ê¤¤Êý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö±Ö³Ø¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö°åÎÅ¡×¤È¡ÖÅý·×¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¼ÂÁ©Åª³ØÌä¡¢¤½¤ì¤¬±Ö³Ø¤Ç¤¹¡£¡ÖÉÂµ¤¤¬µ¯¤³¤ë¸¶°ø¤ä¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤¿¤éÍ½ËÉ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¿Í¤Î½¸ÃÄ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤êÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë³ØÌä¡×¤ÈÄêµÁ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤Ï¸½ºß¡¢Êì¹»¤Ç¤¢¤ëÊ¡Åç¸©Î©°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉô¤Ç±Ö³Ø¹ÖºÂ¤Î¼çÇ¤¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î±Ö³Ø¸¦µæ¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç°·¤¦¤Î¤Ï¡¢60Ç¯Á°¤Î¸Å¤¯¤µ¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£60Ç¯°Ê¾åÂ³¤¤¤ÆÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿ºÇ¤â¿·¤·¤¤¸½ºß¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤¹¡£¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Î¶¯¤µ¤Ï¡¢¤Û¤«¤ËÎà¤ò¸«¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎCIRCS¤ä¡¢¤ä¤Ï¤ê»ä¤¬·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¸¦µæ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¹ñÆâ³°¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¸¦µæ¤¬¼¨¤¹¡¢¿¿¤Ë·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¤òÀâ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥«¿©¤¤¤¹¤ë¤ÈÅüÇ¢ÉÂ¥ê¥¹¥¯¤¬Áý¤¹
¡¡¿©»ö¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢°ìÅÙ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Î¸¶°ø¤È¤â¤Ê¤ê·ò¹¯¤Ë¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤¬¿©»ö¤ò¤È¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¡¢·ìÅüÃÍ¤Î¾å¾º¤ò¤Û¤É¤Û¤É¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢°ìÅÙ¤Ë¿©¤Ù¤ëÎÌ¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤óÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ï¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¥¿¥¤¥×¤¬Â¿¤¯¡¢ÂçÎÌ¤Ë¿©¤Ù¤ë¤È¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ÎÊ¬Èç¤¬´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä«¿©¤òÈ´¤±¤Ð¡¢Ãë¤Ë¥É¥«¥ó¤È¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤ËÅüÇ¢ÉÂ¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Áý¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï¶õÊ¢»þ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ª¤ä¤Ä
¡¡Í¼Êý¤Ê¤É¤Ë¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ç²æËý¤·¤Æ¸å¤«¤é¥É¥«¿©¤¤¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ª¤ä¤Ä¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£¿´¼À´µ¤ÎÍ½ËÉ¸ú²Ì¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ï¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤Î¹³»À²½ºîÍÑ¤¬¤¤¤¤Æ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¡¢¥«¥«¥ªÀ®Ê¬¤¬¹â¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Û¤É¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥«¥«¥ªÀ®Ê¬¤¬70¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È°Ê¾å¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¡¢1Æü¤Ë10¥°¥é¥à¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¡¢¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤¬250¥ß¥ê¥°¥é¥à¤Û¤É¤È¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÏÆý»éËÃÊ¬¤â´Þ¤à¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÎÌ¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¥«¥í¥ê¡¼¤ò¤È¤ê¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢¤Û¤É¤Û¤É¤ò¥¡¼¥×¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø10000¿Í¤ò60Ç¯´ÖÄÉÀ×Ä´ºº¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿·ò¹¯¤Ê¿Í¤Î¾®¤µ¤Ê½¬´·¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦Ä´À°¡¦²ÃÉ®¤·¤¿¸¶¹Æ¤Ç¤¹¡Ë