Ê¡ÅçÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡¦Ä¾Àîµ®Çî¥¢¥Ê¡¢£´·î¤«¤é¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹½êÂ°¤Ø¡ÖÍèÀ¤¤Ï½÷À¥¢¥Ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¡Ä¡×¡ÈÈþÍÆÃË»Ò¡É¤ÇÏÃÂê
¡¡£³·îËö¤ò¤â¤Ã¤ÆÊ¡ÅçÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤¹¤ëÄ¾Àî¡Ê¤Î¤¦¤¬¤ï¡Ëµ®Çî¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢£´·î£±ÆüÉÕ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬£±£³Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥»¥ó¥È¡½¡×¤Ï¿·°æ·ÃÍýÆá¤ä¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÏÉ¸«ÎèÆà¤é¿Íµ¤¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤¬Â¿¿ô½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¾Àî¥¢¥Ê¤Î½êÂ°·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¤ª¿ÍÊÁ¡¢¸ÄÀÅª¤Ê´¶À¤Ë¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¡¢¡ØÍèÀ¤¤Ï½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÇÒ¸«¤·¡¢½÷À¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤Ä¤«¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾Àî¥¢¥Ê¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³¸©½Ð¿È¤Î£³£±ºÐ¡££²£°£±£·Ç¯¤ËÊ¡ÅçÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥´¥¸¤Æ¤ì£Ã£è£õ¡ª¡×¤ÇÃæ·Ñ¡¦¤ªÅ·µ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡£Æ±¶É¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö£Ú£É£Ð¡ª¡×¤ÎÊ¡ÅçÃæ·Ñ¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¿Íµ¤¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡¼ñÌ£¤¬¥¹¥¥ó¥±¥¢¤È¥á¥¤¥¯¤Ç¡¢¡ÈÈþÍÆÃË»Ò¡É¤È¤·¤ÆÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£³£±ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿º£Ç¯£²·î£²£¸Æü¤Ë¡¢£³·îËö¤ÇÆ±¼Ò¤òÂà¼Ò¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö½Õ¤«¤é¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ·è¤·¤ÆÊ¿¤¿¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Æ»¤ËÊâ¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢½êÂ°Àè¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢¡¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹Êó¹ð
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÊ¡ÅçÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Ä¾Àîµ®Çî¤µ¤ó¤¬£²£°£²£µÇ¯£´·î£±Æü¤è¤êÊÀ¼Ò¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ä¾Àî¤µ¤ó¤Î¤ª¿ÍÊÁ¡¢¸ÄÀÅª¤Ê´¶À¤Ë¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¡¢¡ÖÍèÀ¤¤Ï½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤òÇÒ¸«¤·¡¢½÷À¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤Ä¤«¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤òÊú¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¸þ¤µ¤ì¤ë¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤ò´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÍÁ³¤Î¤´Êó¹ð¤Ç¤ª¼ê¤òÈÑ¤ï¤»¤Þ¤¹»ö¤ò¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£