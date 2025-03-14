[3.13 EL決勝トーナメント1回戦第2戦](オールド トラフォード)

※29:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 24 アンドレ・オナナ

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 26 アイデン・ヘブン

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 11 ジョシュア・ザークツィー

MF 13 パトリック・ドルグ

MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ

MF 18 カゼミーロ

MF 20 ディオゴ・ダロト

FW 9 ラスムス・ホイルンド

控え

GK 45 D. Mee

GK 50 E. Harrison

DF 2 ビクトル・リンデロフ

DF 41 H. Amass

DF 55 T. Fredricson

MF 14 クリスティアン・エリクセン

MF 25 マヌエル・ウガルテ

MF 43 トビー・コリアー

MF 57 J. Fletcher

MF 63 J. Scanlon

監督

ルベン・アモリム

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 5 イゴール・スベルディア

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 21 ナイフ・アゲルド

MF 4 マルティン・スビメンディ

MF 23 ブライス・メンデス

MF 28 パブロ・マリン

FW 10 ミケル・オヤルサバル

FW 11 シェラルド・ベッカー

FW 14 久保建英

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

DF 12 ハビ・ロペス

DF 18 アマリ・トラオレ

DF 19 ジョン・アランブル

DF 31 ジョン・マルティン

DF 37 ルケン・ベイティア

MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ

MF 17 セルヒオ・ゴメス

MF 22 ベニャト・トゥリエンテス

FW 7 アンデル・バレネチェア

FW 9 オーリ・オスカールソン

FW 40 アルカイツ・マリエスクレーナ

監督

イマノル・アルグアシル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります