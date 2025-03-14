マンチェスター・Uvsソシエダ スタメン発表
[3.13 EL決勝トーナメント1回戦第2戦](オールド トラフォード)
※29:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 11 ジョシュア・ザークツィー
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 18 カゼミーロ
MF 20 ディオゴ・ダロト
FW 9 ラスムス・ホイルンド
控え
GK 45 D. Mee
GK 50 E. Harrison
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 41 H. Amass
DF 55 T. Fredricson
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 43 トビー・コリアー
MF 57 J. Fletcher
MF 63 J. Scanlon
監督
ルベン・アモリム
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 21 ナイフ・アゲルド
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 23 ブライス・メンデス
MF 28 パブロ・マリン
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 11 シェラルド・ベッカー
FW 14 久保建英
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 12 ハビ・ロペス
DF 18 アマリ・トラオレ
DF 19 ジョン・アランブル
DF 31 ジョン・マルティン
DF 37 ルケン・ベイティア
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 40 アルカイツ・マリエスクレーナ
監督
イマノル・アルグアシル
※29:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 11 ジョシュア・ザークツィー
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 18 カゼミーロ
MF 20 ディオゴ・ダロト
控え
GK 45 D. Mee
GK 50 E. Harrison
DF 2 ビクトル・リンデロフ
DF 41 H. Amass
DF 55 T. Fredricson
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 43 トビー・コリアー
MF 57 J. Fletcher
MF 63 J. Scanlon
監督
ルベン・アモリム
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 21 ナイフ・アゲルド
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 23 ブライス・メンデス
MF 28 パブロ・マリン
FW 10 ミケル・オヤルサバル
FW 11 シェラルド・ベッカー
FW 14 久保建英
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 12 ハビ・ロペス
DF 18 アマリ・トラオレ
DF 19 ジョン・アランブル
DF 31 ジョン・マルティン
DF 37 ルケン・ベイティア
MF 16 ジョン・アンデル・オラサガスティ
MF 17 セルヒオ・ゴメス
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 40 アルカイツ・マリエスクレーナ
監督
イマノル・アルグアシル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります