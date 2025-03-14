＜個人投資家の予想＞ 03月14日 05時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3770) ザッパラス 東証スタンダード
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(3070) ジェリビンズ 東証グロース
(4588) オンコリス 東証グロース
(3563) Ｆ＆ＬＣ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8894) レボリュー 東証スタンダード
(7201) 日産自 東証プライム
(3823) ＷＨＤＣ 東証スタンダード
(6966) 三井ハイテク 東証プライム
(7267) ホンダ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3770) ザッパラス 東証スタンダード
(3350) メタプラ 東証スタンダード
(3070) ジェリビンズ 東証グロース
(4588) オンコリス 東証グロース
(3563) Ｆ＆ＬＣ 東証プライム
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8894) レボリュー 東証スタンダード
(7201) 日産自 東証プライム
(3823) ＷＨＤＣ 東証スタンダード
(6966) 三井ハイテク 東証プライム
(7267) ホンダ 東証プライム
出所：MINKABU PRESS