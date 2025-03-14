¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍÙ¥ì¥ª¥ó¡ª¡×¡¡¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤òÃ´Åö¡¡±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê¤Îµ¯ÍÑ¤Ï½é
¡¡²Î¼ê¤Î¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ê28¡Ë¤¬ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥¢¥Ë¥á¡ÖÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡×¡ÊÅÚÍË¸å6¡¦00¡Ë¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£4·î16ÆüÈ¯Çä¤Î¿·¶Ê¡ÖFun¡ªFun¡ªFun¡ª¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£Æ±¥¢¥Ë¥á¤Ï1996Ç¯¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¸å¡¢¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ë±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇB'z¤äZARD¡¢ÁÒÌÚËã°á¡Ê42¡Ë¤éÌ¾¤À¤¿¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¿¡£¿·ÉÍ¤Ï¡Öº£¤Þ¤Ç±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤Ë¤âÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤ÇÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤Î½ÐÀ¤ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆ±¥¢¥Ë¥á¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡ÖÈÈ¿Í¤ÎÈÈÂô¤µ¤ó¡×¤Î¼çÂê²Î¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡ÖÊá¤Þ¤¨¤Æ¡¢º£Ìë¡£¡×¡Ê22Ç¯¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Î¾¼ê¤òÂÎ¤ÎÁ°¤Ë½Ð¤·¡¢±ß¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤¹¡ÖÁë¤Õ¤¥À¥ó¥¹¡×¤¬ÍâÇ¯¤Ë¤«¤±¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢ºòÇ¯¤ÏÌÚÍü·ûÉð¡Ê63¡Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢½ê¥¸¥ç¡¼¥¸¡Ê70¡Ëºî»ìºî¶Ê¤Î¡ÖÁ´¤Æ¤¢¤²¤è¤¦¡×¤ÇNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¡£°ìµ¤¤ËÁ´¹ñ¶è¤È¤Ê¤ê¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥È¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£
¡¡Æ±¥¢¥Ë¥á¤ÎÃ´Åö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Ö¥³¥Ê¥ó¤¿¤Á¾¯Ç¯ÃµÄåÃÄ¤¬²Ä°¦¤¯³ê¤é¤«¤ËÍÙ¤ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡ØÈÈ¿Í¤ÎÈÈÂô¤µ¤ó¡Ù¤Ç¥À¥ó¥¹¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·ÉÍ¤µ¤ó¤Ë¤¼¤Ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤È¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¯ÍÑÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖFun¡Ä¡×¤Ï¼«¿È¤Î¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤¯¥Ý¥Ã¥×¤Ê³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÌÚÍü¤È½ê¤¬ºÆÅÙ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¼ê¤¬¤±¤¿¡Ö±ê¤Îkiss¡×¤È¤ÎÎ¾AÌÌ¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£4·î12Æü¤ÎÊüÁ÷Ê¬¤«¤éÎ®¤µ¤ì¡¢¿·ÉÍ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍÙ¤ì¤ë³Ú¤·¤¤¶Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤¼¤Ò¥¤¥Ù¥ó¥È²ñ¾ì¤ÇÍÙ¤ê¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÀ¤³¦Ãæ¤òÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ë¤·¤Þ¤¹¡ª¤ß¤ó¤Ê¤ÇÍÙ¥ì¥ª¥ó¡ª¡×¤È¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¡ÊµÈß·¡¡ÎÝ¡Ë