■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(3770) ザッパラス　　 東証スタンダード
(3350) メタプラ　　　 東証スタンダード
(3070) ジェリビンズ　 東証グロース
(4588) オンコリス　　 東証グロース
(9348) アイスペース　 東証グロース

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(8894) レボリュー　　 東証スタンダード
(7201) 日産自　　　　 東証プライム
(7267) ホンダ　　　　 東証プライム
(3823) ＷＨＤＣ　　　 東証スタンダード
(3231) 野村不ＨＤ　　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS