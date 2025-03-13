¹È±©Í´Èþ¡¢¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ¤Î¥¥¹²ò¶Ø¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¹È±©Í´Èþ¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Î¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¤ÇºÇ¿·¥¤¥á¡¼¥¸DVD¡ØG.A.L¡Ù(È¯ÇäÃæ 4,620±ßÀÇ¹þ È¯Çä¸µ:¥¹¥Ñ¥¤¥¹¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë)¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
DVD¡ØG.A.L¡Ù¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¹È±©Í´Èþ
¹È±©¤Ï¡¢2021Ç¯3·îÈ¯É½¤Î1stDVD¡Ø½éÎøÅ·»È¡Ù¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢163cm¤Î¿ÈÄ¹¤Ë¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤Ï¾å¤«¤éB86¡¦W56¡¦H80¤È¤¤¤¦¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£¤È¹¶¤á¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç°ìÌö¥°¥é¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¹È±©¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Ä©ÀïÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿åÃå¤Ï¥¥é¥¥é¤·¤Æ¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼¥Ü¥¦¥ë! ¥®¥ã¥ë´¶¤ò±é½Ð¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤³¤Î¿åÃå¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥ÉÇÉ¼ê¤Ê¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ç¼èºà¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¹È±©¡£2024Ç¯8·î¤ËÅÔÆâ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÄÌ»»7ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëÆ±DVD¤Ï¡Ö¥®¥ã¥ë´¶¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤´¤È¤Ë¥·¡¼¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ë¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ë¥Ã¥×¥ì¥¹¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤ª¿¬¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ó¥è¥ó¥»¤Î²»³Ú¤ò³Ý¤±¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é°ìÀ¸·üÌ¿¤ª¿¬¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¿¬¤ò¿¶¤ê¤¹¤®¤Æ´À¤¬½Ð¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤â¸«¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡ÖÃº»À¿å¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãº»À¿å¤Î²»¤È·ì¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë´¶¤¸¤ÎÈ©¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥®¥ã¥ë¤Ã¤Ý¤¤¥·¡¼¥ó¤ÏÆ³ÆþÉôÊ¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈÄÌÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÉþÁõ¤â¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¾å¤¬ÌýÃÇ¤·¤¿´¶¤¸¡£¤½¤³¤â¸«¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¹È±©¤Ï¡¢¥°¥é¥É¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤â1¡¢2°Ì¤òÁè¤¦¤Û¤É¥Ï¡¼¥É¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¿Íµ¤¡£¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏË¢¥Ö¥é¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥Ë¥Ã¥×¥ì¥¹¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë¢¤Ç¥Ë¥Ã¥×¥ì¥¹¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£¼ÂÍÑÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÏÁ´Éô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ¤Ë¥¥¹¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¸«¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó²ò¶Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£º£¸å¤Ï¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ¥¥¹¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¥°¥é¥Ó¥¢DVD¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÏÌó2Ç¯¤Ö¤ê¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È´¶¼Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë´¶ÁÛ¤ò¸À¤ï¤º¡¢´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¹¥É¾¤À¤È¤¤¤¦¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç1ÈÖ¼ÂÍÑÅª¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤ÏºÇ¶á¥µ¥¦¥Ê¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç®ÇÈ»Õ¤Î»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¡£¥µ¥¦¥Ê¤Ï½µ¤Ë2²ó¤âÄÌ¤¦¤Û¤É¡£¡Ö¹Ô¤¯¥µ¥¦¥Ê¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¤¹¤è¡£ËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤Ç¡£³¤³°¤Î¥µ¥¦¥Ê¤âÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ëº´²ì¤Î¤é¤«¤ó¤ÎÅò¤ÈÅìµþ¤ÎLOCA THE CLASS¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¥Þ¥°¥Þ¼°¥µ¥¦¥Ê¤Ï¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¤ªÈ©¤¬½ý¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³«»Ï1Ê¬¤Ç´À¤À¤¯¤À¤·¥Þ¥¸¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹!¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
DVD¡ØG.A.L¡Ù¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¹È±©Í´Èþ
¹È±©¤Ï¡¢2021Ç¯3·îÈ¯É½¤Î1stDVD¡Ø½éÎøÅ·»È¡Ù¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢163cm¤Î¿ÈÄ¹¤Ë¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤Ï¾å¤«¤éB86¡¦W56¡¦H80¤È¤¤¤¦¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¥Ü¥Ç¥£¤È¹¶¤á¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç°ìÌö¥°¥é¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¹È±©¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Ä©ÀïÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡ÖÃº»À¿å¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ãº»À¿å¤Î²»¤È·ì¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë´¶¤¸¤ÎÈ©¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥®¥ã¥ë¤Ã¤Ý¤¤¥·¡¼¥ó¤ÏÆ³ÆþÉôÊ¬¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ÈÄÌÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÉþÁõ¤â¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Ç¾å¤¬ÌýÃÇ¤·¤¿´¶¤¸¡£¤½¤³¤â¸«¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¹È±©¤Ï¡¢¥°¥é¥É¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤â1¡¢2°Ì¤òÁè¤¦¤Û¤É¥Ï¡¼¥É¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¿Íµ¤¡£¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤Î¥·¡¼¥ó¤ÏË¢¥Ö¥é¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥Ë¥Ã¥×¥ì¥¹¤òÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ë¢¤Ç¥Ë¥Ã¥×¥ì¥¹¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£¼ÂÍÑÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤ÏÁ´Éô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ¤Ë¥¥¹¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¸«¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó²ò¶Ø¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£º£¸å¤Ï¤â¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥¯¥ê¥ëÈÄ¥¥¹¤Ë¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¥°¥é¥Ó¥¢DVD¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÏÌó2Ç¯¤Ö¤ê¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤Ï¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È´¶¼Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë´¶ÁÛ¤ò¸À¤ï¤º¡¢´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¹¥É¾¤À¤È¤¤¤¦¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ç1ÈÖ¼ÂÍÑÅª¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤ÏºÇ¶á¥µ¥¦¥Ê¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç®ÇÈ»Õ¤Î»ñ³Ê¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊúÉé¤ò¡£¥µ¥¦¥Ê¤Ï½µ¤Ë2²ó¤âÄÌ¤¦¤Û¤É¡£¡Ö¹Ô¤¯¥µ¥¦¥Ê¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¤¹¤è¡£ËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤Ç¡£³¤³°¤Î¥µ¥¦¥Ê¤âÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ëº´²ì¤Î¤é¤«¤ó¤ÎÅò¤ÈÅìµþ¤ÎLOCA THE CLASS¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¥Þ¥°¥Þ¼°¥µ¥¦¥Ê¤Ï¼¾ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¤ªÈ©¤¬½ý¤Þ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³«»Ï1Ê¬¤Ç´À¤À¤¯¤À¤·¥Þ¥¸¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹!¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£