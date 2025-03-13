ÀéÍÕ¸©°õÀ¾»Ô¤Ç½»Âð²ÐºÒ¡¡ÉßÃÏÆâ¤Ç1¿Í»àË´¡¡¿È¸µ¤ÎÆÃÄêµÞ¤°¡¡ÀéÍÕ¸©·Ù¡¡
¤¤ç¤¦Í¼Êý¡¢ÀéÍÕ¸©°õÀ¾»Ô¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢½»Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢ÀéÍÕ¸©°õÀ¾»ÔÁð¿¼¤Ç¶áÎÙ¤Î½»Ì±¤«¤é¡ÖÎ¢¤ÎÎÓ¤¬Ç³¤¨¤Æ²È¤Ë±ä¾Æ¤·¤½¤¦¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É6Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½4»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¡¢½»Âð¤Î³°¤ÎÉßÃÏÆâ¤«¤éÇ¯Îð¡¦ÀÊÌÉÔÌÀ¤Î1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¿È¸µ¤ÎÆÃÄê¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Í¥¸,
»ûÅÄ²°,
ÃÖ¾²¹©»ö,
Åìµþ,
¥À¥¤¥¹,
²ð¸î,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ä¹Ìî,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
ÂçÁ¥